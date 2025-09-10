Ταϊλάνδη: Λιοντάρια σκότωσαν φύλακα σε ζωολογικό κήπο της Μπανγκόκ

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όπου φύλακας ζωολογικού κήπου έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση λιονταριών, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο 58χρονος εργαζόταν σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ίδιο χώρο.

Το περιστατικό συνέβη στο Safari World της Μπανγκόκ, έναν από τους μεγαλύτερους ζωολογικούς κήπους της Ασίας. Εκεί οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα, με εισιτήριο περίπου 32 ευρώ, να παρακολουθήσουν από κοντά λιοντάρια και τίγρεις την ώρα του γεύματος. Στην ιστοσελίδα του πάρκου αναφέρεται ότι οι επισκέπτες μπορούν να δουν άγρια ζώα – όπως τίγρεις, λιοντάρια, αρκούδες και ζέβρες – να κινούνται σε περιβάλλον που θυμίζει το φυσικό τους.

«Το θύμα ήταν υπάλληλος που συνήθιζε να ταΐζει τα λιοντάρια», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εθνικών πάρκων, Σαμπουντί Πανπαγκντί, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δέχθηκε επίθεση από έξι ή επτά ζώα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο Thairath ότι ο άνδρας είχε βγει από το όχημά του και στεκόταν μόνος, με την πλάτη γυρισμένη προς τα λιοντάρια. «Στεκόταν έτσι για περίπου τρία λεπτά, όταν ένα λιοντάρι τον πλησίασε αθόρυβα και τον άρπαξε», είπε χαρακτηριστικά.