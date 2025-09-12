Καλιφόρνια: Ετοιμοθάνατο «χταπόδι-φάντασμα» φροντίζει τα αυγά του λίγο πριν πεθάνει

Οι θαυμαστές αποχαιρετούν το αγαπημένη χταπόδι του Ειρηνικού «Ghost» καθώς φροντίζει τα αυγά της στο τελικό στάδιο της ζωής της

Newsbomb

Καλιφόρνια: Ετοιμοθάνατο «χταπόδι-φάντασμα» φροντίζει τα αυγά του λίγο πριν πεθάνει

H Ghost, το τεράστιο χταπόδι του Ειρηνικού που περνάει τις τελευταίες ώρες της ζωής του

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ετοιμοθάνατο χταπόδι σε ένα ενυδρείο της Νότιας Καλιφόρνια δέχεται μια έκρηξη αγάπης και ευχών καθώς περνά τις τελευταίες του μέρες αφιερώνοντας την τελευταία του ενέργεια στη φροντίδα των αυγών του - παρόλο που δεν θα εκκολαφθούν ποτέ.

Πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμήθηκαν πώς είδαν το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού με το όνομα «Ghost» (φάντασμα) όταν είχαν επισκεφτεί το Ενυδρείο του Ειρηνικού στο Λονγκ Μπιτς. Κάποιοι ανέφεραν ότι είχαν...τατουάζ του Ghost ή ότι θα φορούσαν πουλόβερ με το αγαπημένο κεφαλόποδο στη μνήμη του. «Είναι ένα υπέροχο χταπόδι και έχει αφήσει μια...οκτάχειρη εντύπωση στις καρδιές όλων μας», ανέφερε το ενυδρείο στο Instagram.

Η «Ghost» γέννησε αυγά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και μπήκε στην τελευταία φάση του κύκλου ζωής της, γνωστή ως γήρανση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το χταπόδι παραμελεί τις βασικές της ανάγκες, όπως το φαγητό, και επικεντρώνεται στην προστασία των αυγών της και στον αερισμό τους για να αποτρέψει την ανάπτυξη βακτηρίων ή άλλων επιβλαβών παραγόντων.

Τα αυγά της Ghost είναι μη γονιμοποιημένα και δεν θα εκκολαφθούν ποτέ. Στην άγρια ​​φύση, τα γιγάντια χταπόδια του Ειρηνικού περνούν όλη τους τη ζωή μόνα τους και ενώνονται μόνο για μια σύντομη περίοδο για να αναπαραχθούν. «Δεν μπορείς πραγματικά να συνδυάσεις αρσενικά και θηλυκά για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επειδή δεν συμβιώνουν φυσικά», δήλωσε ο αντιπρόεδρος φροντίδας ζώων του ενυδρείου, Nate Jaros. «Διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επιθετικότητας ή ακόμη και θανάτου».

Το χταπόδι-φάντασμα κατάγεται από τα νερά της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά και έφτασε στο ενυδρείο τον Μάιο του 2024 από έναν επιστημονικό συλλέκτη. Τότε ζύγιζε μόνο 1,4 κιλά, αλλά τώρα ζυγίζει περισσότερα από 22,7 κιλά. Το μέσο γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού ζει για τρία έως πέντε χρόνια. Η Ghost εκτιμάται ότι είναι μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών, δήλωσε ο Jaros.

Ήταν ένα «υπερδραστήριο και πολύ ενεργό χταπόδι» που απολάμβανε να περνάει χρόνο με ανθρώπους, είπε. Εκπαιδεύτηκε να μπαίνει οικειοθελώς σε ένα καλάθι, ώστε το προσωπικό να τη ζυγίζει και να παρακολουθεί τη διατροφή της. Μερικές φορές, έβγαζε στην άκρη το φαγητό που της πρόσφερε ο φροντιστής της, απλώς για να αλληλεπιδράσει περισσότερο μαζί τους, είπε ο Jaros.

«Τα χταπόδια ειδικότερα είναι απίστευτα ξεχωριστά λόγω του πόσο χαρισματικά και έξυπνα φαίνονται να είναι, και πραγματικά δημιουργούμε στενούς δεσμούς με αυτά τα ζώα», πρόσθεσε.

Οι φροντιστές της την εμπλέκουν σε δραστηριότητες πολλές φορές την ημέρα, βάζοντας τροφή μέσα σε παιχνίδια και παζλ με κινούμενα μέρη για να προσομοιώσουν τι θα έκανε ένα χταπόδι για να κυνηγήσει ζωντανά καβούρια και μύδια στην άγρια ​​φύση. Κάποια φορά, το προσωπικό πέρασε ώρες κατασκευάζοντας έναν μεγάλο λαβύρινθο από ακρυλικό για να τον εξερευνήσει η «Ghost»

Ενώ η «Ghost» λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή σε ένα ιδιωτικό ενυδρείο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της, το ενυδρείο έχει ήδη λάβει ένα νέο χταπόδι που θα συνεχίσει την «αποστολή» της. Το προσωπικό θα ονομάσει το χταπόδι των 900 γραμμαρίων αφού αφιερώσει λίγο χρόνο στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του, αλλά είναι ήδη «υπερβολικά περίεργο» και «φαίνεται να είναι ένα πολύ εξωστρεφές ζώο», είπε ο Jaros.

Ο φοιτητής θαλάσσιας βιολογίας Jay McMahon, από το Λος Άντζελες, είπε ότι χάρηκε που μπόρεσε να επισκεφτεί το ενυδρείο τις τελευταίες εβδομάδες και να δει τη Ghost για άλλη μια φορά. Είπε ότι εμπνεύστηκε να συνεχίσει τις σπουδές του αφού οι γονείς του τον έφεραν στο ενυδρείο όταν ήταν 4 ετών. «Όταν δημιουργείς μια σύνδεση με ένα τέτοιο ζώο και ξέρεις ότι δεν ζουν για τόσο πολύ, κάθε στιγμή σημαίνει πολλά», είπε. «Ελπίζω απλώς να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μάθουν περισσότερα για το χταπόδι και πόσο σημαντικό είναι».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νοσοκόμα έσωσε μεθυσμένο...ρακούν που είχε λιποθυμήσει μέσα σε κάδο απορριμμάτων - Δείτε βίντεο

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή 20χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό – Σκοτώθηκε ο οδηγός του δίκυκλου

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη οδηγός πριν το δυστύχημα - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλές κατά τη ζωή του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μια σύλληψη

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατάρριψη πάνω από 200 ουκρανικών drones - Από τις μαζικότερες επιθέσεις του πολέμου

08:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Chevron: «Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

08:29ΕΘΝΙΚΑ

Μέγας Αλέξανδρος: Δεν έφτιαξε την Αλεξάνδρεια από το «μηδέν» – Νέα στοιχεία από ανασκαφές

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Gov.gr: Διαθέσιμη η υπηρεσία συνυπογραφής εγγράφων για νομικά πρόσωπα και πολίτες

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η 23χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο επέστρεφε από τη δουλειά της - Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 27χρονος

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Έκρηξη αγάπης για το ετοιμοθάνατο «χταπόδι-φάντασμα» που φροντίζει τα αυγά του - «'Εχεις κλέψει τις καρδιές μας»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025 - Κατά κύματα αναχωρούν οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής μπάσκετ

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault Kiger: Ένα προσιτό SUV που δεν θα έρθει στην Ευρώπη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Απέλυσαν ρεπόρτερ του ΝΒΑ επειδή τον επέκρινε μετά θάνατον

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται προβλήματα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

07:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο ΑΠΔΕ η νέα άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πειραιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλές κατά τη ζωή του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μια σύλληψη

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη οδηγός πριν το δυστύχημα - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

07:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

08:29ΕΘΝΙΚΑ

Μέγας Αλέξανδρος: Δεν έφτιαξε την Αλεξάνδρεια από το «μηδέν» – Νέα στοιχεία από ανασκαφές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025 - Κατά κύματα αναχωρούν οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής μπάσκετ

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή 20χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Έκρηξη αγάπης για το ετοιμοθάνατο «χταπόδι-φάντασμα» που φροντίζει τα αυγά του - «'Εχεις κλέψει τις καρδιές μας»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ελικόπτερα για ένα τρίμηνο η Αστυνομία; Τι συμβαίνει με τη σύμβαση και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ