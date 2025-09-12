Καλιφόρνια: Ετοιμοθάνατο «χταπόδι-φάντασμα» φροντίζει τα αυγά του λίγο πριν πεθάνει

Ένα ετοιμοθάνατο χταπόδι σε ένα ενυδρείο της Νότιας Καλιφόρνια δέχεται μια έκρηξη αγάπης και ευχών καθώς περνά τις τελευταίες του μέρες αφιερώνοντας την τελευταία του ενέργεια στη φροντίδα των αυγών του - παρόλο που δεν θα εκκολαφθούν ποτέ.

Πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμήθηκαν πώς είδαν το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού με το όνομα «Ghost» (φάντασμα) όταν είχαν επισκεφτεί το Ενυδρείο του Ειρηνικού στο Λονγκ Μπιτς. Κάποιοι ανέφεραν ότι είχαν...τατουάζ του Ghost ή ότι θα φορούσαν πουλόβερ με το αγαπημένο κεφαλόποδο στη μνήμη του. «Είναι ένα υπέροχο χταπόδι και έχει αφήσει μια...οκτάχειρη εντύπωση στις καρδιές όλων μας», ανέφερε το ενυδρείο στο Instagram.

Η «Ghost» γέννησε αυγά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και μπήκε στην τελευταία φάση του κύκλου ζωής της, γνωστή ως γήρανση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το χταπόδι παραμελεί τις βασικές της ανάγκες, όπως το φαγητό, και επικεντρώνεται στην προστασία των αυγών της και στον αερισμό τους για να αποτρέψει την ανάπτυξη βακτηρίων ή άλλων επιβλαβών παραγόντων.

Τα αυγά της Ghost είναι μη γονιμοποιημένα και δεν θα εκκολαφθούν ποτέ. Στην άγρια ​​φύση, τα γιγάντια χταπόδια του Ειρηνικού περνούν όλη τους τη ζωή μόνα τους και ενώνονται μόνο για μια σύντομη περίοδο για να αναπαραχθούν. «Δεν μπορείς πραγματικά να συνδυάσεις αρσενικά και θηλυκά για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επειδή δεν συμβιώνουν φυσικά», δήλωσε ο αντιπρόεδρος φροντίδας ζώων του ενυδρείου, Nate Jaros. «Διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επιθετικότητας ή ακόμη και θανάτου».

Το χταπόδι-φάντασμα κατάγεται από τα νερά της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά και έφτασε στο ενυδρείο τον Μάιο του 2024 από έναν επιστημονικό συλλέκτη. Τότε ζύγιζε μόνο 1,4 κιλά, αλλά τώρα ζυγίζει περισσότερα από 22,7 κιλά. Το μέσο γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού ζει για τρία έως πέντε χρόνια. Η Ghost εκτιμάται ότι είναι μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών, δήλωσε ο Jaros.

Ήταν ένα «υπερδραστήριο και πολύ ενεργό χταπόδι» που απολάμβανε να περνάει χρόνο με ανθρώπους, είπε. Εκπαιδεύτηκε να μπαίνει οικειοθελώς σε ένα καλάθι, ώστε το προσωπικό να τη ζυγίζει και να παρακολουθεί τη διατροφή της. Μερικές φορές, έβγαζε στην άκρη το φαγητό που της πρόσφερε ο φροντιστής της, απλώς για να αλληλεπιδράσει περισσότερο μαζί τους, είπε ο Jaros.

«Τα χταπόδια ειδικότερα είναι απίστευτα ξεχωριστά λόγω του πόσο χαρισματικά και έξυπνα φαίνονται να είναι, και πραγματικά δημιουργούμε στενούς δεσμούς με αυτά τα ζώα», πρόσθεσε.

Οι φροντιστές της την εμπλέκουν σε δραστηριότητες πολλές φορές την ημέρα, βάζοντας τροφή μέσα σε παιχνίδια και παζλ με κινούμενα μέρη για να προσομοιώσουν τι θα έκανε ένα χταπόδι για να κυνηγήσει ζωντανά καβούρια και μύδια στην άγρια ​​φύση. Κάποια φορά, το προσωπικό πέρασε ώρες κατασκευάζοντας έναν μεγάλο λαβύρινθο από ακρυλικό για να τον εξερευνήσει η «Ghost»

Ενώ η «Ghost» λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή σε ένα ιδιωτικό ενυδρείο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της, το ενυδρείο έχει ήδη λάβει ένα νέο χταπόδι που θα συνεχίσει την «αποστολή» της. Το προσωπικό θα ονομάσει το χταπόδι των 900 γραμμαρίων αφού αφιερώσει λίγο χρόνο στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του, αλλά είναι ήδη «υπερβολικά περίεργο» και «φαίνεται να είναι ένα πολύ εξωστρεφές ζώο», είπε ο Jaros.

Ο φοιτητής θαλάσσιας βιολογίας Jay McMahon, από το Λος Άντζελες, είπε ότι χάρηκε που μπόρεσε να επισκεφτεί το ενυδρείο τις τελευταίες εβδομάδες και να δει τη Ghost για άλλη μια φορά. Είπε ότι εμπνεύστηκε να συνεχίσει τις σπουδές του αφού οι γονείς του τον έφεραν στο ενυδρείο όταν ήταν 4 ετών. «Όταν δημιουργείς μια σύνδεση με ένα τέτοιο ζώο και ξέρεις ότι δεν ζουν για τόσο πολύ, κάθε στιγμή σημαίνει πολλά», είπε. «Ελπίζω απλώς να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μάθουν περισσότερα για το χταπόδι και πόσο σημαντικό είναι».