Το συριακό πρόγραμμα χημικών όπλων στο ΣΑ του ΟΗΕ

Eκθέσεις του OPCW, δείγματα σαρίν και καταγγελίες της Δαμασκού για ισραηλινές επιθέσεις

Η Sigrid Kaag, Ειδική Συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ενημερώθηκαν από την επικεφαλής του Τμήματος Αφοπλισμού του ΟΗΕ, Ιζούμι Νακαμίτσου, για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το συριακό πρόγραμμα χημικών όπλων. Η ίδια αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αποστολές του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) στη Συρία.

Οι αποστολές είχαν ως στόχο διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων. Παρά τις προσπάθειες, από τις 26 εκκρεμείς υποθέσεις της συριακής δήλωσης προς τον OPCW, οι 19 παραμένουν άλυτες, κάτι που ο Οργανισμός θεωρεί «σοβαρής ανησυχίας», καθώς σχετίζονται με πιθανές ποσότητες αδήλωτων ή μη επαληθευμένων χημικών παραγόντων και πυρομαχικών.

Νέα ευρήματα και προβλήματα ασφάλειας

Εκτός από τις δηλωμένες τοποθεσίες, υπάρχουν πληροφορίες για πάνω από 100 σημεία που μπορεί να συνδέονται με δραστηριότητες χημικών όπλων. Σε αποστολή του Απριλίου, ο OPCW συνέλεξε δείγματα που έδειξαν παρουσία σαρίν, γεγονός που χαρακτηρίστηκε «ανησυχητικό» και θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων με τις συριακές αρχές.

Η αποστολή που είχε προγραμματιστεί για τον Ιούλιο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Δαμασκό, οι οποίες έπληξαν κτίριο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν τα στελέχη του Οργανισμού.

Η τοποθέτηση της Ελλάδας

Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος, επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας στις αρχές και τους στόχους της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα. Υπογράμμισε την ανάγκη αμερόληπτης και επαγγελματικής δράσης του OPCW και ενθάρρυνε τη συνέχιση του στενού συντονισμού με τις συριακές αρχές.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη σημασία τήρησης των διεθνών συμφωνιών και ειδικότερα της απόφασης 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας για την εξάλειψη των χημικών όπλων.

Η θέση της Συρίας

Η Δαμασκός παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας το όραμά της για μια «νέα Συρία», δεσμευόμενη να εξαλείψει οριστικά τα χημικά όπλα και να αποδώσει δικαιοσύνη στα θύματα. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας υπενθύμισε την 10η επέτειο της χημικής επίθεσης της 21ης Αυγούστου 2013, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη χημική σφαγή των τελευταίων 30 ετών». Για πρώτη φορά, τόνισε, θύματα και οικογένειες έγιναν δεκτοί στο προεδρικό μέγαρο, όπου ο πρόεδρος τους διαβεβαίωσε πως τέτοια εγκλήματα δεν θα επαναληφθούν.

Η Συρία γνωστοποίησε ότι προετοιμάζει με τον OPCW την πέμπτη αποστολή του 2025, μετά από πρόσφατη επίσκεψη σε πέντε ύποπτες τοποθεσίες γύρω από την πρωτεύουσα, όπου δείγματα επιβεβαίωσαν παρουσία σαρίν σε εγκαταλελειμμένες περιοχές.

Καταγγελίες για ισραηλινές επιθέσεις

Παράλληλα, η Δαμασκός κατήγγειλε τις «στρατιωτικές επιθέσεις του ισραηλινού καθεστώτος» κατά συριακών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μεταξύ αυτών και το υπουργείο Άμυνας. Οι επιθέσεις χαρακτηρίστηκαν από τη Συρία ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου».

Ωστόσο, η συριακή αντιπροσωπεία επανέλαβε ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με τον OPCW ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης καταστροφή του χημικού της προγράμματος.

