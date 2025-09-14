Νιγηρία: Επίθεση τζιχανστιστών σε χωριό και απαγωγή 18 γυναικών και παιδιών

Ένοπλοι «επιτέθηκαν στο χωριό γύρω στις 5 τα ξημερώματα, καθώς οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή»

Newsbomb

Νιγηρία: Επίθεση τζιχανστιστών σε χωριό και απαγωγή 18 γυναικών και παιδιών

ΑΡΧΕΙΟ - Μαχητές της ισλαμιστικής ομάδας Ansar Dine στέκονται φρουροί στο Τιμπουκτού του Μάλι, στις 31 Αυγούστου 2012, καθώς ετοιμάζονται να μαστιγώσουν δημόσια ένα μέλος της ισλαμικής αστυνομίας που κρίθηκε ένοχο για μοιχεία. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ακόμη επίθεση τζιχαντιστών σε χωριό στην Νιγηρία αφήνει πίσω της ερείπια. Αυτή την φορά μάλιστα δεκαοκτώ γυναίκες και παιδιά απήχθησαν στην πολιτεία Ζάμφαρα της βορειοδυτικής Νιγηρίας, όπως ανέφεραν χθες Σάββατο ένας τοπικός αξιωματούχος και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη συμμορίας που επιδίδεται σε ζωοκλοπές και απαγωγές για λύτρα εξαπέλυσαν επίθεση στο χωριό Μπιρνίν Ζάρμα το βράδυ της Παρασκευής.

Η πολιτεία Ζάμφαρα, όπως κι άλλες στην κεντρική και βορειοδυτική Νιγηρία, μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Ένοπλοι «επιτέθηκαν στο χωριό γύρω στις 5 τα ξημερώματα, καθώς οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιμπραήμ Μπέλο, αξιωματούχος της κοινότητας Μπιρνίν Ζάρμα. «Εισέβαλαν σε σπίτι, όπου σκότωσαν έναν άνδρα και τραυμάτισαν τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν 18 γυναίκες και παιδιά από το χωριό», αφηγήθηκε.

Ο Λαουάλ Ουμάρ, κάτοικος της γειτονικής πόλης Μπούκιουμ, επιβεβαίωσε τον ίδιο απολογισμό. Διευκρίνισε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν αγρότης και ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε από σφαίρα. Οι δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στην Μπούκιουμ δεν μπορούσαν να διασχίσουν με βάρκες τον ποταμό που είχε υπερχειλίσει ώστε να επέμβουν, εξήγησε ο Ουμάρ.

Ένας άλλος κάτοικος, ο Ουμάρ Αμίνου, είπε πως μια γυναίκα που είχε απαχθεί κατάφερε να ξεφύγει και «επέστρεψε στο σπίτι της».

Οι κάτοικοι του χωριού Μπιρνίν Ζάρμα – το οποίο απέχει 170 χιλιόμετρα από την Γκουσάου, πρωτεύουσα της πολιτείας Ζάμφαρα – περιμένουν αγωνιωδώς να επικοινωνήσουν μαζί τους οι απαγωγείς προκειμένου να μάθουν το ύψος των λύτρων που ζητούν, δήλωσε ο αξιωματούχος Ιμπραήμ Μπέλο.

Στις αρχές Αυγούστου, περισσότεροι από 50 άνθρωποι απήχθησαν από ενόπλους στην κοινότητα Σάμπον Γκαρίν Ντάμρι της πολιτείας Ζάμφαρα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο οι δυνάμεις ασφαλείας απελευθέρωσαν 175 θύματα απαγωγών και προχώρησαν σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:15ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα- ΗΠΑ: Σκιές στην πιθανότητα συνάντησης Τραμπ - Σιπινγκ

03:32ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Οι κυανόκρανοι μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην Ουκρανία εάν σταματήσει η σύγκρουση

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση τζιχανστιστών σε χωριό και απαγωγή 18 γυναικών και παιδιών

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Απειλές κατά ΗΠΑ και Νότιας Κορέας από την αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Aγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

01:30ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Καταδίκασε τη σφαγή αμάχων στην Αϊτή - 40 νεκροί από επίθεση συμμοριών

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: O Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Καταγγέλλει νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τιμούμε την Ιστορία Μας... ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!» - Το μήνυμα για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Καταγγελει την κράτηση αλιευτικού σκάφους απο αμερικάνο πολεμικό σκάφοςστην ΑΟΖ της

00:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Γκέλα για την Τσέλσι, άνετα Άρσεναλ και Τότεναμ

23:55ΥΓΕΙΑ

Οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες μειώνονται παγκοσμίως, αλλά η πρόοδος επιβραδύνεται

23:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο σπουδαίος Στίβεν Κινγκ αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 10 αγαπημένες μου ταινίες»

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»

23:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: Κατάπιε τη δόση του πριν την κατασχέσουν οι αστυνομικοί

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βούτηξε στη θάλασσα μεθυσμένος και κινδύνεψε να πνιγεί

23:09LIFESTYLE

Εύη Φραγκάκη: Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο – «Θαρραλέα ψυχή, καλό σου ταξίδι στο φως»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χελωνοαγώνας δρόμου και διασκεδαστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σχοινούσα: Θλίψη για τον κυρ Γιώργο που είχε γίνει viral χορεύοντας με την εγγονή του – Πέθανε στα 92 του

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε γνωστή influencer για κατοχή ροζ κοκαΐνης – Πώς πιάστηκε στα «δίχτυα» της αστυνομίας

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία – Οι ώρες των δρομολογίων

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόγνωση για τους 580 «ξεχασμένους»  μετανάστες στην Αγιά - Αποχώρησαν υγειονομικοί

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση τζιχανστιστών σε χωριό και απαγωγή 18 γυναικών και παιδιών

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Απειλές κατά ΗΠΑ και Νότιας Κορέας από την αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν

23:55ΥΓΕΙΑ

Οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες μειώνονται παγκοσμίως, αλλά η πρόοδος επιβραδύνεται

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ