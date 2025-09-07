Νιγηρία: Τουλάχιστον 63 οι νεκροί στην τελευταία σφαγή από τζιχαντιστές

Τζιχαντιστές σκότωσαν τουλάχιστον 63 ανθρώπους κατά τη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσαν προχθές Παρασκευή το βράδυ σε πόλη της βορειοανατολικής Νιγηρίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη στην πολιτεία Μπόρνο.

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Νταρούλ Τζαμάλ, όπου είναι εγκατεστημένη στρατιωτική βάση, στα σύνορα Νιγηρίας-Καμερούν, περιοχή που σπαράσσεται συχνά από τζιχαντιστικές επιθέσεις.

Ο Μπαμπαγκάνα Ζουλούμ, ο κυβερνήτης στην πολιτεία Μπόρνο, διευκρίνισε πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πέντε στρατιωτικοί. Τον αριθμό επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στα σώματα ασφαλείας.

«Ως αυτό το στάδιο επιβεβαιώνουμε τον θάνατο 63 ανθρώπων, πολιτών και στρατιωτικών», ανέφερε.

Προηγούμενοι απολογισμοί έκαναν λόγο για 55 ως 64 νεκρούς.

Μολονότι η βία των τζιχαντιστών έχει μειωθεί στη Νιγηρία σε σύγκριση με την εποχή των χειρότερων εφόδων και συγκρούσεων με πρωταγωνίστρια την Μπόκο Χαράμ, από το 2013 ως το 2015, αντάρτες, ιδίως του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), που γεννήθηκε όταν η πρώτη οργάνωση διασπάστηκε, συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις σε επαρχιακές περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα του πολυπληθέστερου αφρικανικού κράτους.

Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν ότι η επίθεση άρχισε προχθές βράδυ, αφού οι δράστες κατέφθασαν κατά δεκάδες με μοτοσικλέτες: άνοιξαν πυρ με τουφέκια εφόδου και πυρπόλησαν σπίτια.

«Έφτασαν κραυγάζοντας και πυροβολώντας ό,τι κινείτο», είπε χαρακτηριστικά ο Μαλάμ Μπουκάρ, κάτοικος της πόλης, ο οποίος τράπηκε σε φυγή, μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Πτώματα παντού

«Όταν επιστρέψαμε, υπήρχαν πτώματα παντού», πρόσθεσε.

Πολλά από τα θύματα ανήκαν σε οικογένειες που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη πρόσφατα, εγκαταλείποντας καταυλισμό εκτοπισμένων στην Μπάμα, που έκλεισαν οι αρχές φέτος.

«Η κυβέρνηση μας είπε πως θα ήμασταν ασφαλείς εδώ», είπε η Χάτζα Φάτι, μητέρα που έχασε αδελφό της στην επίθεση. Αλλά «τώρα θάβουμε πάλι δικούς μας», πρόσθεσε.

Η περιοχή πιστεύεται πως ελέγχεται από διοικητή της Μπόκο Χαράμ, τον Αλί Νγκούλντε, στον οποίο επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση πηγή του AFP στα σώματα ασφαλείας.

Εκπρόσωπος του στρατού δεν απάντησε όταν του ζητήθηκε σχόλιο για την πληροφορία αυτή.

Η πολεμική αεροπορία πάντως διένειμε ανακοίνωσε στα μέσα ενημέρωσης της Νιγηρίας με την οποία διαβεβαίωσε πως σκότωσε κάπου τριάντα «τρομοκράτες» που είχαν εμπλακεί σε μάχη με δυνάμεις της Νιγηρίας στην πόλη αυτή, γνωστή επίσης με το όνομα Νταρ Ελ Τζαμάλ.

Η Μπόκο Χαράμ συνεχίζει την αιματηρή εξέγερση στη βορειοανατολική Νιγηρία που άρχισε το 2009, με σκοπό να εγκαθιδρύσει χαλιφάτο. Τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της ένοπλης σύγκρουσης.

Το ΙΚΔΑ και η Μπόκο Χαράμ πρόσφατα πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις τους εναντίον βάσεων του στρατού, ειδικά στην πολιτεία Μπόρνο, επίκεντρο της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

