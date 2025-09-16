Jerusalem Post: Το Ισραήλ πληρώνει μισθούς σε Δρούζους μαχητές στη Συρία - Δυτικές και τοπικές πηγές

Δύο ανώτεροι Δρούζοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι μετά τις αιματηρές συγκρούσεις στη Σουέιντα το Ισραήλ βοήθησε στην ενοποίηση των διασκορπισμένων φατριών της κοινότητας

Jerusalem Post: Το Ισραήλ πληρώνει μισθούς σε Δρούζους μαχητές στη Συρία - Δυτικές και τοπικές πηγές

Ένας Δρούζος μαχητής επανδρώνει σημείο ελέγχου στη Σουέιντα, μια εβδομάδα μετά τις αιματηρές διακοινοτικές συγκρούσεις στην περιοχή, την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025. 

Το Ισραήλ πληρώνει τους μισθούς πολλών από τους περίπου 3.000 μαχητές της πολιτοφυλακής των Δρούζων τη Συρίας, σύμφωνα με δηλώσεις δύο υψηλόβαθμων προσωπικοτήτων της κοινότητας των Δρούζων και μιας δυτικής πηγής πληροφοριών την Τρίτη (16/09).

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις προμήθειες πυρομαχικών ή τις πληρωμές. Τα γραφεία του Νετανιάχου και του Ισραηλινού υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, δεν απάντησαν στις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με την υποστήριξη προς την πολιτοφυλακή των Δρούζων.

Οι δύο ανώτεροι Δρούζοι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι μετά τις μάχες στη Σουέιντα, το Ισραήλ βοηθούσε στην ενοποίηση των διασκορπισμένων φατριών της κοινότητας και τους παρέδιδε στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αναφέρει το Jerusalem Post.

Προς μία συμφωνία Συρίας-Ισραήλ

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Συρία επιταχύνει τις συνομιλίες με το Ισραήλ για μια συμφωνία ασφάλειας, η οποία, όπως ελπίζει η Δαμασκός, θα ανατρέψει τις πρόσφατες καταλήψεις εδαφών της από το Ισραήλ, αλλά θα απέχει πολύ από μια πλήρη ειρηνευτική συνθήκη, σύμφωνα με πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Η Ουάσιγκτον πιέζει για να επιτευχθεί επαρκής πρόοδος μέχρι τη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στο τέλος του μήνα, ώστε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να μπορεί να ανακοινώσει μια σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

Ακόμη και μια μέτρια συμφωνία θα ήταν ένα επίτευγμα, ανέφεραν οι πηγές, επισημαίνοντας τη σκληρή στάση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των μηνών των διαπραγματεύσεων και την αποδυναμωμένη θέση της Συρίας μετά την αιματηρή θρησκευτική σύγκρουση στο νότο της χώρας.

Το Reuters μίλησε με εννέα πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη νότια Συρία, μεταξύ των οποίων Σύροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι, δύο πηγές των μυστικών υπηρεσιών και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ανέφεραν ότι η πρόταση της Συρίας αποσκοπεί στην εξασφάλιση της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων από τα εδάφη που κατέλαβαν τους τελευταίους μήνες, στην αποκατάσταση της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας που συμφωνήθηκε στην εκεχειρία του 1974 και στη διακοπή των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και των χερσαίων επιχειρήσεων στη Συρία.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι συνομιλίες δεν αφορούσαν το καθεστώς των υψιπέδων του Γκολάν, τα οποία κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967. Μια συριακή πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη θέση της Δαμασκού ανέφερε ότι το θέμα θα αφεθεί «για το μέλλον».

Οι δύο χώρες βρίσκονται «τεχνικά» σε πόλεμο από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, παρά τις περιοδικές εκεχειρίες, σύμφωνα με το Jerusalem Post. Η Συρία δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ.

Το Ισραήλ εγκατέλειψε την εκεχειρία του 1974 στις 8 Δεκεμβρίου, την ημέρα που μια επίθεση των ανταρτών ανέτρεψε τον τότε πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ. Τότε το Ισραήλ χτύπησε στρατιωτικούς στόχους και έστειλε στρατεύματα σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τη Δαμασκό.

Το Ισραήλ έχει δείξει απροθυμία κατά τη διάρκεια των κλειστών συνομιλιών να παραιτηθεί από αυτά τα εδαφικά κέρδη, ανέφεραν οι πηγές.

Ενισχυμένο το Ισραήλ από τις εξελίξεις

Η θέση του Ισραήλ ενισχύθηκε από τις εξελίξεις στη Σουέιντα, όπου οι συριακές δυνάμεις κατηγορούνται για εκτελέσεις Δρούζων αμάχων. Οι ηγέτες των Δρούζων ζητούν ανεξαρτησία και ανθρωπιστικό διάδρομο από τα υψίπεδα του Γκολάν έως τη Σουέιντα, αμφισβητώντας την υπόσχεση του Αχμέντ Αλ Σάρα να φέρει όλα τα εδάφη της Συρίας υπό τον έλεγχο της Δαμασκού.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ αλ-Σιμπάνι, απέρριψε την πιθανότητα δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου στις συνομιλίες του Παρισιού, λέγοντας ότι αυτό θα παραβίαζε την κυριαρχία της Συρίας, σύμφωνα με έναν Σύρο αξιωματούχο που είναι εξοικειωμένος με τις συζητήσεις.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η σταθερότητα στο νότιο τμήμα της Συρίας είναι καθοριστική για την αποτροπή της αναζωπύρωσης των μυστικών πρακτόρων που συνδέονται με το Ιράν, την Χεζμπολάχ ή παλαιστινιακές οργανώσεις – κοινούς εχθρούς του Ισραήλ και των νέων ηγετών της Συρίας. Το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει στις δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών να εγκαταστήσουν σημεία ελέγχου στη Σουέιντα.

«Και οι δύο πλευρές διερευνούν τομείς κοινής βάσης», δήλωσε ο Σύρος αξιωματούχος.

Ο Αλ Σάρα είναι πρόθυμος να μην προκαλέσει τον νότιο γείτονά του, γνωρίζοντας πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσει ο στρατός του, δήλωσε ένας στενός συνεργάτης του υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Η αποφυγή της σύγκρουσης είναι κεντρική στο σχέδιό του για την ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση», είπε.

Ο Erdem Ozan, πρώην Τούρκος διπλωμάτης και εμπειρογνώμονας για τη Συρία, δήλωσε ότι ο Σάρα θα μπορούσε να επιταχύνει τις συνομιλίες για να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια και υποστήριξη για την ανασυγκρότηση από επενδυτές, ευεργέτες του Κόλπου και την Ουάσιγκτον.

«Η έμφαση του Αλ Σάρα στην οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να τον ωθήσει προς ρεαλιστικές παραχωρήσεις, αλλά θα πρέπει να ισορροπήσει αυτό με τη διατήρηση της νομιμότητας μεταξύ των υποστηρικτών του», σύμφωνα με τον Ozan.

Οι παραχωρήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χορήγηση μεγαλύτερης αυτονομίας σε περιφερειακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων και των Δρούζων, είπε ο Ozan, καθώς και την αποστρατιωτικοποίηση κοντά στα σύνορα της Συρίας με το Ισραήλ και την Ιορδανία.

