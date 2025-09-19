Καμτσάτκα: Ισχυρός μετασεισμός τα 7,8 Ρίχτερ - 4 σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ τους τελευταίους 3 μήνες

Στον ρυθμό των ρίχτερ ζουν τους τελευταίους μήνες οι κάτοικοι στη χερσόνησο Καμτσάκα με πιο πρόσφατη δραστηριότητα τα 7,8 ρίχτερ το βράδυ της Παρασκευής, που προκάλεσαν προειδοποίηση για τσουνάμι και καθυστέρηση 4 πτήσεων, αλλά και μία ακύρωση στο αεροδρόμιο Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι.

На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения в 7,2 балла



Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки, сообщает геофизическая служба РАН.



Губернатор Камчатки заявил, что все службы переведены в режим повышенной готовности. pic.twitter.com/RMBjKlOUVu — Лентач (@oldLentach) September 18, 2025

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων έπιπλα έτρεμαν σε διαμερίσματα και αγαθά έπεφταν από ράφια καταστημάτων.

Παρά την ισχύ των σεισμών, δεν πραγματοποιήθηκε εκκένωση. Ωστόσο, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για την ανατολική ακτή της Καμτσάτκα.

Η προειδοποίηση διήρκεσε περισσότερο από έξι ώρες, μετά τις οποίες ο περιφερειακός κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι η απειλή είχε αρθεί. Σύμφωνα με την Ενοποιημένη Γεωφυσική Υπηρεσία, αυτός ο σεισμός ήταν μέρος μιας σειράς μετασεισμών, εκ των οποίων σχεδόν 2.000 έχουν καταγραφεί από τα τέλη Ιουλίου.

«Πρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται για έναν πολύ ισχυρό μετασεισμό, ακολουθούμενο από ασθενέστερους. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε έναν ακόμη όπως τον προηγούμενο στις 13. Φυσικά, δεν θα προκαλέσει καμία ζημιά στην πόλη. Θα ενοχλήσει τους πάντες, αλλά είναι αρκετά βιώσιμος», δήλωσε ο Ντανίλ Τσέμπροφ, Διευθυντής του παραρτήματος Καμτσάτκα του Ομοσπονδιακού Κέντρου Ερευνών της Ενοποιημένης Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών

Τον Ιούλιο, η χερσόνησος βίωσε τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων 70 ετών.

Ξύπνησε τα αδρανή ηφαίστεια της Καμτσάτκα και προκάλεσε τσουνάμι. Το νερό παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου επεξεργασίας ψαριών. Εμφανίστηκαν ρωγμές στις προσόψεις κτιρίων και ένας τοίχος κατέρρευσε σε ένα από τα τοπικά νηπιαγωγεία.

Το αποτέλεσμα ήταν μια μετατόπιση σχεδόν δύο μέτρων στην Καμτσάτκα. Οι συνέπειες της καταστροφής είναι προς το παρόν λιγότερο καταστροφικές.