Συρία: Κατρακυλά στον εμφύλιο - Επτά νεκροί άμαχοι σε κυβερνητικούς βομβαρδισμούς κατά Κούρδων

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί μεταξύ των αμάχων σε βομβαρδισμό που πραγματοποίησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία, σε μια περιοχή όπου έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), την ένοπλη πτέρυγα των Κούρδων, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πέντε γυναίκες και δύο παιδιά σκοτώθηκαν στο χωριό Ουμ Τίνα, κοντά στο Ντέιρ Χάφερ στην επαρχία Χαλεπίου, σε βομβαρδισμό που διεξήχθη "από μέλη του συριακού στρατού", σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση που έχει την έδρα της στη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πληροφοριών σε όλη τη Συρία.

