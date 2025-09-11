Πρόγευση εμφυλίου στη Συρία - Σφοδρές συγκρούσεις Κούρδων - κυβερνητικών στο Χαλέπι

Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους για βομβαρδισμό αμάχων – Το SDF μιλά για απόπειρα διείσδυσης που απώθησε

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σκηνές εμφυλίου εκτυλίσσονται στη Συρία

Σφοδρές συγκρούσεις ξεκίνησαν χθες Τετάρτη στη Συρία και συγκεκριμένα στην επαρχία του ανατολικού Χαλεπίου μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) που αποτελεί την συμμαχία υπό κουρδική διοίκηση και μονάδων του συριακού στρατού. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά βαρέων όπλων, με τις ανακοινώσεις τους να δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το ποιος ξεκίνησε την επίθεση.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας, μέσω της κρατικής ειδησεογραφικής υπηρεσίας SANA, κατηγόρησε το SDF ότι εξαπέλυσε «αιφνίδια και ανεύθυνη εκστρατεία βομβαρδισμών» από θέσεις στο στρατιωτικό αεροδρόμιο αλ-Τζάρα και γύρω από την πόλη Μασκάνα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βομβαρδισμοί έπληξαν σπίτια σε τρία χωριά της περιοχής, σκοτώνοντας δύο πολίτες και τραυματίζοντας τρεις ακόμη.

Η Δαμασκός τόνισε ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και στοχεύουν «τις πηγές των πυρών», ενώ διαβεβαίωσε ότι «δεν θα διστάσει να προστατεύσει τους πολίτες και τις περιουσίες τους».

Από την πλευρά του, το SDF αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι μαχητές προσκείμενοι στην κυβέρνηση επιχείρησαν να διεισδύσουν στην περιοχή Ντέιρ Χάφαρ, νοτιοανατολικά της Τάμπκα.

Η απάντηση του SDF

Σε ανακοίνωσή του, το κέντρο Τύπου του SDF ανέφερε πως οι δυνάμεις του «απέκρουσαν αποφασιστικά» την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «απειλή για τη σταθερότητα». Το SDF υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την κλιμάκωση βαραίνει εκείνους που «παραβιάζουν επανειλημμένα τις συμφωνίες».

Η οργάνωση διαβεβαίωσε τον άμαχο πληθυσμό ότι η κατάσταση βρίσκεται «υπό πλήρη έλεγχο» και ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε νέα πρόκληση. Ο επικεφαλής του κέντρου Τύπου, Φαρχάντ Σάμι, σημείωσε σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους πως «η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη».

Προηγούμενα περιστατικά και αυξανόμενη ένταση

Τα επεισόδια αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια αλυσίδα συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Στις 25 Αυγούστου, το SDF είχε ανακοινώσει ότι απώθησε επίθεση φιλοκυβερνητικών δυνάμεων στην ύπαιθρο της Ντέιρ Εζόρ, η οποία περιλάμβανε πυρά πολυβόλων και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε μαχητών.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί επιθέσεις με όλμους από περιοχές υπό κυβερνητικό έλεγχο στην άλλη όχθη του Ευφράτη, αλλά και απαγωγές μελών του SDF στη Ντέιρ Εζόρ. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε αυξημένες μετακινήσεις στρατευμάτων τόσο από τον συριακό στρατό όσο και από το SDF, με ενισχύσεις να κατευθύνονται προς γραμμές επαφής από το Χαλέπι έως τη Ράκα.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, η Δαμασκός έχει συγκεντρώσει έως και 50.000 στρατιώτες στην Παλμύρα, με εντολές να προελάσουν προς Ράκα και Ντέιρ Εζόρ, εφόσον το SDF δεν παραδώσει τον έλεγχο.

