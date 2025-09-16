Συρία: Δέκα παιδιά και τρεις γυναίκες επαναπατρίστηκαν στη Γαλλία από καταυλισμούς τζιχαντιστών

Εκτοπισμένες γυναίκες Βεδουίνων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Σαμπά, μια πόλη στη νότια επαρχία Σουέιντα, στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Νταράα, στη Συρία, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2025.

Δέκα παιδιά και τρεις γυναίκες ηλικίας 18 με 34 ετών επαναπατρίστηκαν σήμερα το πρωί στη Γαλλία από καταυλισμούς τζιχαντιστών στη βορειοανατολική Συρία, η πρώτη τέτοιου είδους επιχείρηση που πραγματοποιείται εδώ και δύο χρόνια.

Από τις τρεις γυναίκες «οι δύο τέθηκαν υπό κράτηση βάσει αιτήματος του ανακριτή», ανακοίνωσε η εθνική εισαγγελία αντιτρομοκρατίας (Pnat), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Μια άλλη γυναίκα, εις βάρος της οποίας εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, θα παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενδέχεται να της απαγγελθούν κατηγορίες», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι ανήλικοι έχουν τεθεί υπό τη φροντίδα της εισαγγελίας, επεσήμανε η Pnat.

«Η Γαλλία ευχαριστεί τις μεταβατικές συριακές Αρχές καθώς και την τοπική κυβέρνηση της βορειοανατολικής Συρίας, χάρη στις οποίες κατέστη δυνατή αυτή η επιχείρηση», δήλωσε από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η επιχείρηση αυτή είναι η πρώτη που διεξάγεται από τον Ιούλιο του 2023. Οι επιστροφές γυναικών και παιδιών τζιχαντιστών παραμένουν ένα ευαίσθητο θέμα στη Γαλλία δέκα χρόνια έπειτα από ένα κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων.

Από το 2019, πραγματοποιήθηκαν πολλές επιχειρήσεις επαναπατρισμού από τη Συρία, όμως αυτές ανεστάλησαν το καλοκαίρι του 2023, καθώς, όπως επεσήμαναν οι γαλλικές Αρχές, δεν υπήρχαν άλλες γυναίκες και παιδιά που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στη Γαλλία.

«Για τις οικογένειες που περίμεναν τα εγγόνια τους, τους ανιψιούς και τις ανιψιές τους εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια είναι μια τεράστια και απερίγραπτη ανακούφιση», δήλωσε η Μαρί Ντοσέ, δικηγόρος των γυναικών που επαναπατρίστηκαν.

Όμως «η Γαλλία έχει αφήσει πίσω 110 παιδιά, που εξακολουθούν να κρατούνται στον καταυλισμό Ροζ, ο οποίος, όπως και άλλα κέντρα και φυλακές, ελέγχεται από τις κουρδικές δυνάμεις», κατήγγειλε η Ντοσέ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που κατάγονται από περίπου 50 χώρες και οι οποίοι φέρονται να έχουν δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος κρατούνται σε αυτούς τους καταυλισμούς. Τον Ιούνιο περίπου 120 παιδιά και 50 γυναίκες με καταγωγή από τη Γαλλία εξακολουθούσαν να κρατούνται εκεί, σύμφωνα με την ένωση Collectif des Familles unies που έχουν ιδρύσει οι συγγενείς του.

Τον Φεβρουάριο οι κουρδικές, τοπικές Αρχές της βορειοανατολικής Συρίας είχαν ανακοινώσει σε συνεργασία με τον ΟΗΕ την πρόθεσή τους να απομακρύνουν ως το τέλος του 2025 από τους καταυλισμούς τους Σύρους και Ιρακινούς εκτοπισμένους, όπως και τους φερόμενους ως συγγενείς των τζιχαντιστών.

