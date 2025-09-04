Συρία: Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Χαλέπι - Δύο νεκροί - Δείτε βίντεο

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες από την επίθεση.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα αυτοκίνητο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιου του Χαλεπίου, στη βόρεια Συρία, με αποτέλεσμα «οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα να βρουν τον θάνατο», όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Αλί Γιούσεφ, αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

#Syria: an airstrike (likely US) destroyed a car on the road to #Aleppo International Airport. pic.twitter.com/oarVl1ewCF — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 4, 2025

Ανταποκριτής του AFP στην περιοχή αφηγήθηκε ότι είδε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο κοντά στο αεροδρόμιο και συντρίμμια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση.

? Suriye'de Uluslararası Halep Havalimanı yolunda bir araca düzenlenen drone saldırısında 1 kişi öldü.

? One person was killed when a drone targeted a car on the road to Aleppo International Airport, Syria pic.twitter.com/OWTse4Ulfl — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) September 4, 2025

Νωρίτερα, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) έκανε λόγο για έναν νεκρό, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας.

