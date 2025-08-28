Τουρκικές συσκευές κατασκοπείας κατέστρεψε ο ισραηλινός στρατός στη Συρία - Αραβικά ΜΜΕ

Σύροι αξιωματικοί ασφαλείας φρουρούν ένα κτίριο που έχει υποστεί ζημιές από τον πόλεμο, στα προάστια της Δαμασκού, Συρία, την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Omar Sanadiki)

Ισραηλινές δυνάμεις αποσυναρμολόγησαν συσκευές κατασκοπείας που είχαν τοποθετηθεί στη Συρία, κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιδρομών κοντά στη Δαμασκό, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην αραβική ιστοσελίδα ειδήσεων Al Hadath την Πέμπτη (28/08).

Ανακτήθηκε απόρρητος και επικίνδυνος εξοπλισμός, με τον αξιωματούχο να στέλνει ένα μήνυμα στη συριακή κυβέρνηση: «Προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση αλ Σάρα να μην παίζει με τη φωτιά και να μην ακούει τις εντολές της Τουρκίας», αναφέρει η ιστοσελίδα.

Ο εξοπλισμός βρισκόταν στη Συρία τα τελευταία δέκα χρόνια.

«Η Τουρκία προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στο Ισραήλ από ό,τι θα έπρεπε», είπε, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ έχει ενημερώσει τη νέα συριακή κυβέρνηση «να μην δοκιμάζει την υπομονή του και τα όριά του».

Τρίτη ημέρα επιχειρήσεων των IDF στη Συρία

Μέλη του Νέου Συριακού Στρατού ανακάλυψαν συσκευές παρακολούθησης και υποκλοπής κοντά στο Jabal al-Manea, νότια της Δαμασκού, την Τρίτη, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Καθώς προσπαθούσαν να τις εξουδετερώσουν, η περιοχή δέχτηκε ισραηλινή αεροπορική επίθεση, με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών στρατιωτών και την καταστροφή οχημάτων.

Το Βασίλειο της Ιορδανίας έχει εκφράσει την ιδιαίτερη αντίθεσή της στις επιθέσεις.

Στις 26 Αυγούστου, καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ και τη διείσδυσή του στο συριακό έδαφος, θεωρώντας τις ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση που στοχεύει στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την ασφάλεια της Συρίας».

