Ελικόπτερα με Ισραηλινούς στρατιώτες πραγματοποίησαν επιχείρηση σε βάση κοντά στη Δαμασκό

Συριακές πηγές αναφέρουν αερομεταφερόμενη εισβολή σε στρατηγικό λόφο που κάποτε φιλοξενούσε ιρανική αεράμυνα

Newsbomb

Ελικόπτερα με Ισραηλινούς στρατιώτες πραγματοποίησαν επιχείρηση σε βάση κοντά στη Δαμασκό

Ισραηλινοί στρατιώτες κλειδώνουν μια συνοριακή πύλη μετά τη διέλευση των συνόρων από το νότιο Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στο Ζαρίτ, νωρίς την Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2006. Το Ισραήλ απέσυρε τα τελευταία στρατεύματά του από το Λίβανο νωρίς την Κυριακή, ανακοίνωσε ο στρατός, εκπληρώνοντας έναν βασικό όρο της κατάπαυσης του πυρός του ΟΗΕ που έθεσε τέλος σε έναν πολύμηνο πόλεμο με τους αντάρτες της Χεζμπολάχ. (AP Photo/Emilio Morenatti)*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μονάδα του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησε αερομεταφερόμενη επιχείρηση σε στρατηγικό λόφο νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με δύο πηγές του συριακού στρατού. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επιχείρηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες, προτού οι ισραηλινές δυνάμεις αποχωρήσουν από την περιοχή.

Στόχος το Τζαμπάλ Μανέα

Οι στρατιώτες φέρεται να αποβιβάστηκαν στην περιοχή Τζαμπάλ Μανέα, έναν λόφο με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Στο σημείο αυτό λειτουργούσε στο παρελθόν σημαντική βάση αεράμυνας που διαχειριζόταν το Ιράν, πριν καταστραφεί από ισραηλινά πλήγματα. Η καταστροφή της είχε προηγηθεί της πτώσης του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Παρουσία νέων συριακών δυνάμεων

Σήμερα, στο συγκεκριμένο φυλάκιο έχουν εγκατασταθεί δυνάμεις του «νέου συριακού στρατού». Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για απώλειες ή εμπλοκή σε μάχη κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερα με Ισραηλινούς στρατιώτες πραγματοποίησαν επιχείρηση σε βάση κοντά στη Δαμασκό

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιστορικό κάζο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός στο Carabao Cup από ομάδα 4ης κατηγορίας - Βίντεο

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase - Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στη League Phase οι ομάδες των Ελλήνων

23:51TRAVEL

Σύμη: Το νησί της ηρεμίας, των γαλάζιων νερών και του Πανορμίτη

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισραήλ εξαπολύει σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους στη θάλασσα - Βίντεο με τη δραματική διάσωση του πιλότου

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κέλλας: «Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες μπορείς να φας δωρεάν: Η τάση των «ψυγείων αλληλεγγύης» εξαπλώνεται

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανακατασκευάζεται κεντρικό Πάρκο – Πού θα δημιουργηθεί νέος χώρος πρασίνου

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία - Εσθονία 98-64: Σαρωτική με Γιόκιτς και Γιόβιτς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Το χωριό χωρίς νερό και αποχέτευση που ξόδεψε 23.000€ για 100 παγκάκια

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πωλούσαν ρούχα «μαϊμού» βάζοντας στάμπες γνωστών εταιρειών – Δύο συλλήψεις

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχώ με βρέφη στην Αγγλία: Κρατούσε νεκρά μωρά στο σαλόνι και τα έβαζε να «δουν» κινούμενα σχέδια

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

21:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το παρασκήνιο στη Μονή Σινά: Ερωτήματα για σκοπιμότητες αναταραχών και διαπραγμάτευση Αθήνας-Καΐρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ