IDF: «Αναπόφευκτη» η εκκένωση της πόλης της Γάζας - «Επικίνδυνο σχέδιο», λένε ανθρωπιστικοί φορείς

«Κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια»

Newsbomb

IDF: «Αναπόφευκτη» η εκκένωση της πόλης της Γάζας - «Επικίνδυνο σχέδιο», λένε ανθρωπιστικοί φορείς

Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποιούν κιάλια για να παρατηρήσουν τα κατεστραμμένα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας, από το νότιο Ισραήλ, την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι "αναπόφευκτη" στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (...) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια", σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το σχέδιο αυτό.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η τουρκική αστυνομία «έκοψε» προκλητικό πανό με τον Κεμάλ

16:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ποτσέκο: «Να βάλουμε sniper για τον Γιάννη»

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κήρυξη διαγωνισμού για εκμετάλλευση κοιτάσματος λιθίου - Το πρώτο έργο του κοινού ταμείου με τις ΗΠΑ

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένη τουρίστρια επιτέθηκε σε 16χρονη

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 22χρονος influencer παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού ενώ πετούσε drone σε καταρράκτες - Δείτε βίντεο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επίθεση επτά ανηλίκων σε 17χρονο - Του άρπαξαν χρυσή αλυσίδα

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Μ. Βρετανία - Λιθουανία 70-94: Πρεμιέρα με περίπατο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ρεπουμπλικανή υποψήφια έκαψε το Κοράνι με φλογοβόλο: «Υπάρχει μόνο ο Θεός του Ισραήλ»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εξηγούν πώς συνέβη το θαύμα του Χριστού με τον πολλαπλασιασμό των ψαριών

15:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στην Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός - «Τρέλα» με Μπακασέτα και Σιώπη

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

15:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Αναπόφευκτη» η εκκένωση της πόλης της Γάζας - «Επικίνδυνο σχέδιο», λένε ανθρωπιστικοί φορείς

15:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League, Νίκολιτς: «Να μην δώσουμε δώρα στον αντίπαλο»

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: «Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

14:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Παπανικολάου: «Να φέρουμε το ταλέντο στο παρκέ»

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Γαλλία: Όλα τα βλέμματα στην 8η Σεπτεμβρίου - Νέα έκκληση για να αποφευχθεί το χάος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Ποια είναι η οικογένεια Κίναχαν που κάνει κουμάντο σε όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος: «Κινδυνεύει η ζωή μου, ζητώ προστασία»

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: Τι απαντά για τις 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη και την τετραήμερη εργασία

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Μαγευτικές εικόνες: Οι πρώτες φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year 2025

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Περιπλέκεται η κατάσταση στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: «Έσπασαν τις πόρτες στα κελιά με μπράβους και μας έβγαλαν έξω» - Τι καταγγέλλει ένας εκ των αντιδρώντων μοναχών

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 22χρονος influencer παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού ενώ πετούσε drone σε καταρράκτες - Δείτε βίντεο

14:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» 

07:49LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Σκεπασμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο Βάραθρο του Χάρου - Επιχείρηση ανάσυρσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ