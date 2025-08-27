IDF: «Αναπόφευκτη» η εκκένωση της πόλης της Γάζας - «Επικίνδυνο σχέδιο», λένε ανθρωπιστικοί φορείς

Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποιούν κιάλια για να παρατηρήσουν τα κατεστραμμένα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας, από το νότιο Ισραήλ, την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι "αναπόφευκτη" στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (...) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια", σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το σχέδιο αυτό.

#عاجل ‼️بيان مهم إلى سكان قطاع غزة وتحديدًا في مدينة غزة وشمال القطاع بخصوص ما ينشر من إشاعات كاذبة بأنه لا يوجد مكان فارغ في جنوب القطاع لانتقال السكان

⭕️قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب أود أن أؤكد بأن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات… pic.twitter.com/SfApZFZKYb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 27, 2025

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Διαβάστε επίσης