Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναγνώρισε τη γενοκτονία στο podcast του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ

Σε μια πολύ σοβαρή δήλωση προχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά και των ελληνικών πληθυσμών από την Τουρκία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο Νετανιάχου αναγνώρισε τη γενοκτονία στο podcast του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ

Όταν ο Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, ο οποίος είναι ο ίδιος Αρμένιος, πίεσε τον Νετανιάχου να αναγνωρίσει προσωπικά τη σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς το 1915-1917 ως γενοκτονία, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα».

Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον παρουσιαστή ότι η Κνέσετ ψήφισε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο που αναγνωρίζει τη σφαγή ως γενοκτονία, αλλά ο παρουσιαστής τον πίεσε να την αναγνωρίσει προσωπικά. Σε εκείνο το σημείο ήταν που ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα».

Ο Πάτρικ Μπετ-Νταβίντ σχολίασε ότι, ως Αρμένιος-Ασσύριος, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα και ότι πολλοί Αρμένιοι, Ασσύριοι και Έλληνες θέλουν να ακούσουν την αναγνώριση της γενοκτονίας από τους ηγέτες του κόσμου.

Προηγούμενες προσπάθειες

Ισραηλινοί βουλευτές έχουν υποβάλει επανειλημμένα νομοσχέδια για την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, μεταξύ άλλων το 2018 και το 2021, αλλά τα νομοσχέδια αυτά απορρίφθηκαν.

Η αναγνώριση της γενοκτονίας παραμένει αμφιλεγόμενη. Οι ΗΠΑ δεν την αναγνώρισαν μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν το 2021.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Τουρκία να καλέσει τον πρεσβευτή των ΗΠΑ σε συνάντηση για να καταγγείλει την αναγνώριση της Ουάσιγκτον.

