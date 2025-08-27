Γάζα: Σε νέες περιοχές προέλασε το Ισραήλ - Νέοι θάνατοι Παλαιστινίων από υποσιτισμό

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προεδρεύσει σήμερα συνεδρίασης για τη Γάζα στον Λευκό Οίκο

Γάζα: Σε νέες περιοχές προέλασε το Ισραήλ - Νέοι θάνατοι Παλαιστινίων από υποσιτισμό

Ισραηλινή σημαία κυματίζει πάνω από ερείπια σε μια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Maya Levin)

Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν σε νέα περιοχή στις παρυφές της πόλης της Γάζας στη διάρκεια της νύκτας, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας τους κατοίκους να τραπούν σε φυγή, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα (27/08) να προεδρεύσει συνεδρίασης για τον πόλεμο μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Τα ισραηλινά άρματα μάχης εισήλθαν στη συνοικία Εμπάντ-Αλράχμαν, στο βόρειο άκρο της πόλης της Γάζας, και βομβάρδισαν σπίτια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι και δεκάδες άλλοι, αιφνιδιασμένοι, να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μετακινηθούν προς το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ξαφνικά ακούσαμε τα άρματα μάχης να εισέρχονται στην Εμπάντ- Αλράχμαν, οι ήχοι των εκρήξεων γίνονταν πιο δυνατοί και πιο δυνατοί και είδαμε ανθρώπους να τρέχουν προς τη δική μας περιοχή», δήλωσε ο 60χρονος Σάαντ Άμπεντ.

«Αν δεν υπάρξει εκεχειρία, θα δούμε τα άρματα μάχης έξω από τα σπίτια μας», πρόσθεσε από το σπίτι του στην οδό Τζάλα της πόλης της Γάζας, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρα από την Εμπάντ- Αλράχμαν.

Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτηρίζει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Περίπου οι μισοί από τα δύο εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ζουν στην πόλη αυτή και το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα τους ζητηθεί να απομακρυνθούν.

Συνάντηση υπό τον Τραμπ για τη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε χθες ότι ο Τραμπ θα προεδρεύσει συνάντησης με θέμα τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον αναμένει πως ο πόλεμος θα διευθετηθεί ως το τέλος του έτους.

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ στην Ουάσινγκτον.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστός ποιος θα πάρει μέρος στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Τα τανκς απομακρύνονται, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται

Τα ισραηλινά άρματα μάχης απομακρύνθηκαν από τις παρυφές της πόλης της Γάζας αργότερα σήμερα προς την περιοχή της Τζαμπάλια, όπου ο στρατός πραγματοποιεί επιχειρήσεις εδώ και μήνες, αν και οι βομβαρδισμοί εναντίον των τριών ανατολικών προαστίων της πόλης – Σάμπρα, Σουτζάια και Ζεϊτούν—συνεχίστηκαν.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διάφορα μέρη του παλαιστινιακού θύλακα, ανάμεσά τους ένα 4χρονο κορίτσι.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι πραγματοποιεί επιχειρήσεις στη Τζαμπάλια και τις παρυφές της πόλης της Γάζας «για να καταστρέψει τρομοκρατικές υποδομές και να εξουδετερώσει τρομοκράτες».

Πρόσθεσε ότι στις 22 Αυγούστου σκότωσε ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τον Μάχμουντ αλ Άσουαντ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας γενικών πληροφοριών της οργάνωσης για την περιοχή της δυτικής Γάζας.

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Εξάλλου σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας επεσήμανε ότι 10 ακόμη άνθρωποι πέθαναν από τον υποσιτισμό και τον λιμό, ανεβάζοντας τους θανάτους από αυτές τις αιτίες σε 313, μεταξύ των οποίων 119 παιδιά, από την αρχή του πολέμου.

