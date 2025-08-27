Ρεπουμπλικανή υποψήφια έκαψε το Κοράνι με φλογοβόλο: «Υπάρχει μόνο ο Θεός του Ισραήλ»

Η Βαλεντίνα Γκόμεζ, υποψήφια των Ρεπουμπλικανών για την 31η εκλογική περιφέρεια του Τέξας το 2026, ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται να καίει το Κοράνι με φλογοβόλο, «εκτοξεύει» απειλές κατά του Ισλάμ και υμνεί τον «Θεό του Ισραήλ».

