Ρεπουμπλικανή υποψήφια έκαψε το Κοράνι με φλογοβόλο: «Υπάρχει μόνο ο Θεός του Ισραήλ»
Σάλο στις ΗΠΑ προκάλεσε Ρεπουμπλικανή υποψήφια η οποία έκαψε το Κοράνι με φλογοβόλο, συνοδεύοντας την πράξη της με ακραίες δηλώσεις κατά του Ισλάμ και βίντεο στα social media.
Η Βαλεντίνα Γκόμεζ, υποψήφια των Ρεπουμπλικανών για την 31η εκλογική περιφέρεια του Τέξας το 2026, ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται να καίει το Κοράνι με φλογοβόλο, «εκτοξεύει» απειλές κατά του Ισλάμ και υμνεί τον «Θεό του Ισραήλ».
