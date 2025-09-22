Κυριάκος Μητσοτάκης: Την Τετάρτη η συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη κατέφτασε το απόγευμα (τοπική ώρα) της Δευτέρας (22/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο της παραμονής του ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ενώ θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το βραβείο Templeton.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, εκτός από τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν, πρώτον, στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και, δεύτερον, στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η πρώτη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή και η δεύτερη, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, στην κεντρική εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις όπου -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Tην Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA). Ο τίτλος της συζήτησης που θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός είναι «Is Greece back?” και σε ρόλο συντονιστή θα είναι η αρχισυντάκτρια της WSJ, Έμα Τάκερ.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το βραβείο Templeton. Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας.

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις εκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν και με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου) και με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ- Σάρα.

Την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται συνάντηση με τον πρίγκιπα-διάδοχο του Κουβέιτ, σεΐχη Σαμπάχ Χλαίντ Αλ- Χαμάντ Αλ- Σαμπάχ.

Ο πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

