ΗΠΑ: Η ώρα της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ποιοι συμμετέχουν

Από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 74η Γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 25 Σεπτεμβρίου 2019

Στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, στις 21:00, η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτων Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Πέρυσι, η συνάντηση των δύο ηγετών είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του πρωθυπουργού περιλαμβάνει συναντήσεις με τους προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, της Σιέρα Λεόνε Julius Maada Bio, της Υεμένης Rashad al-Alimi, καθώς και και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η δεύτερη ημέρα της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη θα ξεκινήσει στις 8.15 με την ομιλία του σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10:30, ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker.

Στις 12.30 θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Ahmed al-Sharaa.

Στις 15.00 θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Η ημέρα θα ολοκληρωθί με την ομιλία του στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Διαβάστε επίσης