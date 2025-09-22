Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία»

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία στο Περιστέρι επισκέφτηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ωνάσειο Περιστερίου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία στο Περιστέρι, δύο από τα συνολικά 22 σχολεία σε όλη τη χώρα τα οποία αναβαθμίζονται σε πρότυπα σχολεία με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, εκ των οποίων 12 έχουν ήδη μετατραπεί σε ΔΗΜ.Ω.Σ.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, ξεναγήθηκε στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου και του 5ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Παπαδημητρίου και τον Διευθυντή του Λυκείου, Ιωάννη Μανιατάκο.

Μητσοτάκης στο Ωνάσειο σχολείο Περιστερίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι του μετέφεραν τις εντυπώσεις τους από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου αυτού θεσμού στη δημόσια εκπαίδευση.

Μητσοτάκης σε Ωνάσειο σχολείο

Στο πλαίσιο των εργασιών που έγιναν στα δύο Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία στο Περιστέρι, ανακαινίστηκαν χώροι έκτασης 6.000 τετραγωνικών μέτρων, αναβαθμίστηκαν οι αυλές και έξι γήπεδα, ενώ παράλληλα ανανεώθηκε ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων βασίζεται σε εκείνο των πρότυπων σχολείων, με έμφαση στις ανθρωπιστικές, θετικές και κοινωνικές επιστήμες, τις τέχνες, την ψηφιακή παιδεία και την κοινωνική - συναισθηματική νοημοσύνη. Επιπλέον, λειτουργούν Όμιλοι και Σύνολα για τις επιστήμες, τις γλώσσες, τις τέχνες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς και για την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, δραστηριότητες που είναι ανοιχτές σε μαθητές άλλων σχολείων της ίδιας περιοχής.

Η φοίτηση είναι δωρεάν και η πλειονότητα των μαθητών προέρχεται από την τοπική κοινότητα.

Ωνάσειο Περιστερίου

Μετά την ξενάγηση, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Εγώ θέλω, καταρχάς, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Αντώνη Παπαδημητρίου και σε όλα τα στελέχη του Ιδρύματος Ωνάση, που δούλεψαν τόσο μεθοδικά ώστε η νέα σχολική χρονιά να μας υποδεχτεί με τα πρώτα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε πλήρη λειτουργία.

Όταν για πρώτη φορά ο κ. Παπαδημητρίου μου παρουσίασε αυτή την ιδέα, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ενθουσιάστηκα, διότι είναι μία πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια παιδεία.

Ο σκοπός είναι σε πρώτη φάση να έχουμε 22 τέτοια σχολεία, όπως βλέπετε πλήρως ανακατασκευασμένα, με καινούργια γήπεδα, καινούργια κουφώματα, καινούργιες τουαλέτες, καινούργιο εξοπλισμό.

Αλλά τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτήριο, συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, χρήσης νέων τεχνολογιών. Εγώ χάρηκα πραγματικά γιατί στις τάξεις που επισκέφθηκα είδα παντού διαδραστικούς πίνακες σε λειτουργία. Είναι σχολεία τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι ένα πραγματικό εργαλείο και για τα παιδιά μας και για τους καθηγητές μας.

Ωνάσειο Περιστερίου

Είναι σχολεία τα οποία θα προσφέρουν συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους, άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, για την Υπουργό Παιδείας, για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα, χαμογελαστά παιδιά, χαμογελαστούς καθηγητές και καθηγήτριες, που πραγματικά αγκαλιάζουν αυτή τη μεγάλη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Να ευχηθώ, λοιπόν, καλή αρχή. Να πω ότι η κυβέρνησή μας θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία και εύχομαι τα διδάγματα και τα μαθήματα τα οποία θα αντλήσουμε από τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία να μπορέσουμε, κα Υπουργέ, να τα μεταλαμπαδεύσουμε στη συνέχεια σε όλη την εκπαίδευση.

Αυτά τα σχολεία τα αντιλαμβάνομαι ουσιαστικά ως εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορέσει να προετοιμάσει τα παιδιά μας με εκείνες τις γνώσεις αλλά και εκείνες τις δεξιότητες γι’ αυτόν τον συναρπαστικό, αλλά και αβέβαιο, κόσμο ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας.

Δήμαρχε, πολύ χαίρομαι που ένα από τα σχολεία έγινε εδώ, στο αγαπημένο μας Περιστέρι. Η αλήθεια είναι ότι επέμενα ιδιαίτερα ένα από τα σχολεία να γίνει στο Περιστέρι. Και με το καλό και στην ολοκλήρωση των υπολοίπων. Καλή αρχή».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, ανέφερε από την πλευρά του: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με ενθουσιασμό -πρέπει να πω- δέχθηκε την πρότασή μας να κάνουμε τα 22 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, την Υπουργό, την κα Ζαχαράκη, η οποία μας έλυσε ένα σωρό σοβαρά προβλήματα με αποτελεσματικότητα. Θα μου επιτρέψετε, κ. Πρωθυπουργέ, να αναφέρω και τον κ. Πιερρακάκη, επί της υπουργίας του οποίου, ως Υπουργού Παιδείας, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, με υπερκομματική πλειοψηφία στη Βουλή.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι κυρίως δημόσια σχολεία, υπηρετούν τη δημόσια παιδεία, τα παιδιά δεν πληρώνουν -εννοείται- ποτέ τίποτα. Εμείς στο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας και στεκόμαστε αρωγοί στο κράτος και στο Υπουργείο Παιδείας, για να γίνει το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο ένα σχολείο το οποίο θα αγαπήσουν τα παιδιά, θα αγαπήσουν οι γονείς και θα αγαπήσουν οι εκπαιδευτικοί».

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης επισήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, που βρίσκεται σήμερα εδώ, την Υπουργό, την κα Ζαχαράκη. Πρόεδρε, όπως βλέπεις, είναι ένα άλλο σχολείο. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν, τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα από την καινούργια αλλαγή.

Θέλω να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Ωνάση, που έκανε μία πραγματικά υπέροχη δουλειά και πλέον στο Περιστέρι υπάρχει κι ένα Ωνάσειο, το οποίο είναι μια προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ».

