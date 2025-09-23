Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα επιδιώξει την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα
Όλο και καλύτερες οι σχέσεις Κίνας – Βόρειας Κορέας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι θα επιδιώξει «πιο εντατικά» την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).
Ο Κιμ εξέφρασε αυτήν την πρόθεση απαντώντας σε συγχαρητήριο μήνυμα του Kινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το KCNA.
Ο Bορειοκορεάτης ηγέτης εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την υποστήριξη που εισέπραξε από την κινεζική ηγεσία κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου παρακολούθησε στρατιωτική παρέλαση μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ, αναφέρει το δημοσίευμα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο
00:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χρυσή Μπάλα: Το… σήκωσε ο Ουσμάν Ντεμπελέ! Όλα τα βραβεία
23:33 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της
23:32 ∙ WHAT THE FACT
Το TikTok «πλημμύρισε» με προτάσεις γάμου κάθε είδους
23:23 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
23:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επιστρέφει την Τρίτη ο Τζίμι Κίμελ
08:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό
21:41 ∙ WHAT THE FACT