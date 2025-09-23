Ιράν: Απαντά σε Τραμπ - «Δεν θα υποχωρήσουμε στις πιέσεις»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν υπερασπίζεται την πυρηνική του στάση μετά την επιμονή του Τραμπ ότι δεν μπορεί να «κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο»

Ιράν: Απαντά σε Τραμπ - «Δεν θα υποχωρήσουμε στις πιέσεις»

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύεται την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 από την επίσημη ιστοσελίδα του γραφείου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ  σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ επέλεξε να αναφερθεί στην πυρηνική απειλή που αντιμετωπίζει ο κόσμος, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει σοβαρότερος κίνδυνος για τον πλανήτη μας σήμερα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο σημείο αυτό εξήρε την επιχείρηση Midnight Hammer του Ιουνίου, κατά την οποία επτά αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 έριξαν βόμβες στις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, οι οποίες, όπως υποστήριξε, «εξαφάνισαν τα πάντα».

«Ακριβώς όπως έκανα και στην πρώτη μου θητεία, έθεσα τον περιορισμό αυτών των απειλών ως κορυφαία προτεραιότητα, ξεκινώντας από το έθνος του Ιράν», είπε.

«Η θέση μου είναι πολύ απλή: Ο νούμερο ένα χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απαντώντας - μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος - τόνισε ότι η χώρα του δεν χρειάζεται πυρηνικά όπλα και δεν σκοπεύει να τα παράγει. Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί στις πιέσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στην παρούσα κατάσταση είναι σε αδιέξοδο.

