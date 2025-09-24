Βίντεο: Θεατής υπέστη καρδιακή προσβολή εν μέσω παράστασης stand up comedy - Διέκοψαν το σόου

Ένας κωμικός διέκοψε μια κωμική παράσταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή στη μέση της παράστασης, προκαλώντας τον κωμικό να ξεσπάσει σε δάκρυα.

Ο κωμικός Ντρου Λιντς, πρώην διαγωνιζόμενος στο America's Got Talent, διέκοψε την παράσταση του στο Σποκέιν την περασμένη εβδομάδα, όταν ένας 83χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή.

Ο κωμικός μοιράστηκε το βίντεο και το περιέγραψε ως «ένα από τα πιο ισχυρά παραδείγματα κοινότητας και ανθρώπινης σύνδεσης».

Ο Λιντς φώναξε στο πλήθος στο Spokane Comedy Club σε μια στιγμή πανικού: «Ει, όλα εντάξει;»

Το κοινό άρχισε να απαντά «Όχι», καθώς οι άνθρωποι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος αργότερα αναγνωρίστηκε από τον Λιντς ως ο κύριος Wende.

«Υπάρχει κανένας γιατρός εδώ;», ρώτησε ο Λιντς, καθώς όλο και περισσότεροι θεατές έλεγαν ότι είχαν καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Λιντς κοίταξε με ανησυχία το κοινό, καθώς μια γυναίκα φώναξε ότι «άρχισε η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση». Μια άλλη γυναίκα προσφέρθηκε να βοηθήσει την πρώτη που άρχισε να κάνει ΚΑΡΠΑ στον άνδρα.

Η ένταση αυξήθηκε όταν οι δύο γυναίκες που βοηθούσαν τον άνδρα άρχισαν να ψάχνουν για σφυγμό και ο Λιντς ζήτησε από το πλήθος να «κάνει χώρο». Όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο άνδρας άρχισε να συνέρχεται και τον έβαλαν σε ένα φορείο.

«Μπράβο σε όλους», φώναξε ένα μέλος του πλήθους, ενώ η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ο Λιντς απευθύνθηκε με συγκίνηση στο πλήθος, αφού σκούπισε τα δάκρυα από τα μάτια του, και είπε: «Αυτό ήταν απίστευτο, φίλε».

«Ξέρω ότι είμαστε εδώ και κάνουμε αστεία και διάφορα άλλα», είπε. «Αλλά εσείς όλοι πραγματικά συνεργαστήκατε με έναν πολύ ωραίο τρόπο, φίλε. Σώσατε τη ζωή αυτού του ανθρώπου». «Θέλω να πω, ήταν τρελό», συνέχισε ο Λιντς με τρεμάμενη φωνή. «Συνεργαστήκατε τόσο γρήγορα».

«Ήταν τρελό, φίλε», πρόσθεσε, καθώς ένας άνδρας από το κοινό φώναξε: «Το Σποκέιν νοιάζεται». «Το να το δω αυτό, θέλω να πω, ήταν τρελό», συνέχισε ο Λιντς.

Η επίσκεψη στο νοσοκομείο

Ο Λιντς επισκέφθηκε αργότερα τον Wende στο νοσοκομείο και πήρε μαζί του τους συναδέλφους κωμικούς Akeem Hoyte-Charles και Rachel Aflleje για να ολοκληρώσουν την παράσταση.

Ο Wende είχε αφήσει τον περιπατητήρα του του στη παράσταση, το οποίο ο Λιντς του επέστρεψε και αργότερα του υπέγραψε.

«Το να γελάω και να μοιράζομαι ιστορίες με την οικογένειά του για ώρες στο νοσοκομείο ήταν η υπενθύμιση που χρειαζόμουν για το γιατί η κωμωδία είναι τόσο απαραίτητη, ειδικά σε περιόδους που ο κόσμος φαίνεται τόσο διχασμένος», είπε ο Lynch.

«Ευχαριστώ ΘΕΡΜΑ τους κατοίκους του Σποκέιν, τους γενναίους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και την οικογένεια Wende που έφεραν αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου και μου υπενθύμισαν πόσο ξεχωριστή μπορεί να είναι η κοινότητα».

«Σε έναν διχασμένο κόσμο γεμάτο πόνο και αβεβαιότητα, παραβλέπουμε πόσο εύθραυστος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Φαίνεται ότι ξεχνάμε ότι στο βάθος είμαστε όλοι ίδιοι... είμαστε όλοι άνθρωποι. Ευχαριστώ την πόλη του Σποκέιν, τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και την οικογένεια Wende που έφεραν αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο στη ζωή μου και μου θύμισαν πόσο ξεχωριστή είναι η κοινότητα», έγραψε ο Λιντς στο Instagram.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

