Δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς σύνορα - Απολύθηκαν 29 γιατί πήραν αναρρωτική για ταξιδάκι στο εξωτερικό

Στη Χιλή οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται σε άλλο επίπεδο

Άνθρωποι περπατούν στα κεντρικά γραφεία της Banco del Estado de ChileΒ΄s στο Σαντιάγο της Χιλής

Αναταράξεις συνεχίζει να προκαλεί στη Χιλή το σκάνδαλο που αποκάλυψε έκθεση ότι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, έφυγαν στο εξωτερικό, μόνο που όλοι ήταν με αναρρωτική άδεια.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν μία έκθεση αποκάλυψε ότι μεταξύ 2023 και 2024, 25.078 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι έφυγαν από τη χώρα με ιατρική άδεια.

Την περασμένη Τρίτη, ο δήμαρχος της κοινότητας Μολίνα, 210 χλμ. νότια του Σαντιάγο, Φελίπε Μέντεζ Γκουζμάν, ανέλαβε δράση και απέλυσε 29 υπαλλήλους του δήμου του που δεν συμμορφώθηκαν με την προβλεπόμενη υποχρεωτική ανάπαυση.

«Έπρεπε να κάνουμε έρευνα σύμφωνα με όλα όσα μας λέει το Γραφείο του Ελεγκτή και τις εσωτερικές διαδικασίες του δήμου. Αυτό ολοκληρώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου και, σε όλες τις περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν επιχειρήματα που να δικαιολογούν το ταξίδι στο εξωτερικό», είπε ο δήμαρχος.

Η απόφαση συνεπάγεται την αδυναμία για πέντε χρόνια να κατέχουν δημόσια αξιώματα για αυτούς τους εργαζόμενους, ορισμένοι από αυτούς με υψηλές θέσεις και σταδιοδρομίες άνω των 30 ετών υπηρεσίας που υπερβαίνουν τα όρια.

Μάλιστα, ο πρώην πλέον επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου αυτού του τμήματος, αντέδρασε και επί ώρες αρνείτο να φύγει από το κτήριο, κάτι που έκανε αφού ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δημάρχου.

Μέσω δημόσιας δήλωσης, ο δήμος επεσήμανε ότι το ψήφισμα για την απόλυση αυτών των εργαζομένων είναι σύμφωνο με την πολιτική του για «μηδενική ανοχή» σε οποιαδήποτε κατάχρηση, ανεξάρτητα από την αρχαιότητα ή τον βαθμό τους.

Τα στοιχεία του σκανδάλου

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Μάιο και συντάχθηκε μέσω διασταύρωσης πληροφοριών μεταξύ των ιατρικών αδειών που εκδόθηκαν μεταξύ 2023 και 2024, της μισθοδοσίας των κρατικών υπαλλήλων σε εθνικό επίπεδο και των αρχείων εξόδου της Ανακριτικής Αστυνομίας (PDI), έδειξε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εκδόθηκαν συνολικά 5.147.997 σε κρατικούς αξιωματούχους και καταγράφηκαν 1.231.362 έξοδοι και είσοδοι στη χώρα.

Πρόσφατα, το CGR ανέφερε ότι οι δήμοι της Χιλής πλήρωσαν συνολικά λίγο πάνω από 406 εκατομμύρια δολάρια για ιατρική άδεια όλο το περασμένο έτος, αριθμός που αυξήθηκε κατά 321% τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2015 καταβλήθηκαν πάνω από 96 εκατομμύρια δολάρια.

