Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Λευκωσία – Έπεσαν σε νεκρόπολη που χρονολογείται το 2.000 π.χ.

Σε σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη «σκόνταψε» συνεργείο τεχνικών έργων στην επαρχία της Λευκωσίας, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φιλελεύθερου, πρόκειται για μια νεκρόπολη από τη μέση Εποχή του Χαλκού, η οποία υπολογίζεται να χρονολογείται γύρω στο 2000 π.Χ. Είναι πιθανό η περιοχή αυτή να συνδέεται και με άλλες αρχαιολογικές ανακαλύψεις της ευρύτερης περιοχής.

Η ανακάλυψη έγινε πριν από λίγους μήνες, όταν και ειδοποιήθηκε το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου, το οποίο ξεκίνησε τις ανασκαφές, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετό διάστημα.

Η νεκρόπολη αποτελείται από ένα ταφικό σύμπλεγμα, το οποίο μοιάζει σε ορισμένα σημεία με αστικό πολεοδομικό σχέδιο. Οι αρχαιολόγοι προχωρούν προσεκτικά, ανοίγοντας τους τάφους και αφαιρώντας τα αρχαία αντικείμενα από την περιοχή.

Οι πληροφορίες του κυπρακού μέσου ενημέρωσης επιβεβαιώνουν πως μαζί με τους τάφους εντοπίστηκαν διάφορα ταφικά δώρα, όπως αγγεία και σκελετοί.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δήλωση για την ανακάλυψη, περιμένοντας την ολοκλήρωση των ανασκαφών, κυρίως λόγω του κινδύνου της λεηλασίας και σύλησης του χώρου.