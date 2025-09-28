Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

Παρότι το κρανίο ήταν συνθλιμμένο, η ψηφιακή ανακατασκευή διόρθωσε τις προηγούμενες παραμορφώσεις και επέτρεψε στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τα φυσικά χαρακτηριστικά του αρχαίου ανθρώπου

Newsbomb

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ψηφιακή ανακατασκευή ενός συνθλιμμένου κρανίου από έναν αρχαίο συγγενή του ανθρώπου ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά τη χρονολογική σειρά της ανθρώπινης εξέλιξης, σύμφωνα με τους ερευνητές. Το κρανίο, που ονομάζεται Yunxian 2, βρέθηκε στην περιοχή Yunxian της επαρχίας Hubei στην Κίνα το 1990, μαζί με ένα άλλο που είχε βρεθεί τον προηγούμενο χρόνο, όπως αναφέρεται σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science.

Παρότι το κρανίο ήταν συνθλιμμένο, η ψηφιακή ανακατασκευή διόρθωσε τις προηγούμενες παραμορφώσεις και επέτρεψε στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τα φυσικά χαρακτηριστικά του αρχαίου ανθρώπου. Σύμφωνα με την έρευνα, υπήρχαν πολλές γραμμές "Homo" κατά τη διάρκεια της Μέσης Πλειστόκαινης περιόδου, με ποικίλα φυσικά χαρακτηριστικά. Η γνώση μας για την ανθρώπινη εξέλιξη προέρχεται κυρίως από κρανία, τα οποία όμως συχνά είναι κατεστραμμένα ή παραμορφωμένα, γεγονός που δυσκολεύει την ερμηνεία.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι το συγκεκριμένο κρανίο παρουσιάζει ένα μωσαϊκό πρωτόγονων χαρακτηριστικών, παρόμοιων με αυτά του Homo erectus (του πρώτου είδους με ανθρώπινη μορφή σώματος και βάδισμα) αλλά και στοιχεία που παραπέμπουν σε μεταγενέστερα είδη, όπως ο Homo sapiens. Εξαιτίας των πολλών παραμορφώσεων, η ακριβής θέση του Yunxian 2 στην εξελικτική χρονολογική σειρά ήταν αβέβαιη.

1-ca86f49b.jpg

Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία ψηφιακής τομογραφίας (CT scanning) και ανακατασκευής, οι επιστήμονες διόρθωσαν τη συμπίεση και τις παραμορφώσεις του κρανίου αποκαλύπτοντας έναν συνδυασμό άγνωστων μέχρι τώρα χαρακτηριστικών. Το ανακατασκευασμένο κρανίο φαίνεται μεγάλο και μακρύ, με ένα πλατύ και επίπεδο κρανίο. Οι συγγραφείς της μελέτης σχολίασαν ότι η μορφή του κρανίου διατηρεί πρωτόγονα στοιχεία που μοιράζονται με προηγούμενα ανθρωποειδή.

Περαιτέρω μελέτη υποδηλώνει ότι το κρανίο ανήκει στον Homo longi, μια ασιατική ομάδα που περιλαμβάνει τους Denisovans και θεωρείται συγγενική γραμμή με τους σύγχρονους ανθρώπους. Το κρανίο δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά μιας έντονα γωνιώδους οπίσθιας περιοχής όπως στον H. erectus ή την προεξέχουσα οπίσθια περιοχή που είναι τυπική στους Νεάντερταλ, αλλά παρουσιάζει ξεχωριστά χαρακτηριστικά όπως μεγαλύτερο κρανίο, στενότερη απόσταση μεταξύ των ματιών και επιμηκυμένα μετωπικά οστά.

3-ca86f49b.jpg

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν εμφανή στην ψηφιακή ανακατασκευή του Yunxian 2. Τα αποτυπώματα Yunxian θεωρούνται τα παλαιότερα μέλη της ομάδας H. longi και το συγκεκριμένο απολίθωμα ίσως αποτελέσει ενδιάμεση μορφή που δείχνει μια πρώιμη φάση γρήγορης διαφοροποίησης μεταξύ των πρώτων ανθρώπινων γραμμών. Και οι δύο ομάδες, H. sapiens και H. longi, φαίνεται ότι είχαν βαθιές ρίζες πέρα από τη Μέση Πλειστόκαινη και πιθανώς πέρασαν από γρήγορη πρώιμη διαφοροποίηση.

2-ca86f49b.jpg

Το κρανίο Yunxian 2 είναι σημαντικό για την κατανόηση της κλαδογένεσης, δηλαδή της εξέλιξης κατά την οποία ένα είδος διαχωρίζεται σε δύο ή περισσότερα ξεχωριστά είδη. Αν τα ευρήματα γίνουν αποδεκτά, αυτό θα μπορούσε να μεταθέσει την εμφάνιση του Homo sapiens κατά εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ για λόγους ασφαλείας

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός, να επιστρέψουν στην κορυφή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

07:05LIFESTYLE

H Τόνια Μαράκη στο Newsbomb.gr: «Η τηλεόραση έχει γοητεία»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραγδαία η ανάπτυξη του IRIS: Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οι πολίτες που το χρησιμοποιούν

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωπα με χιλιάδες παράνομες παγίδες τα χταπόδια στις ελληνικές θάλασσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πάτρας: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους

06:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρία Κάλλας: Το πρώτο γλυπτό που γεννήθηκε από τη φωνή της κοσμεί την Όπερα του Ντουμπάι - Ο Νίκος Φλώρος μιλάει στο Newsbomb

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες κλειστά ακίνητα «ξεκλειδώνουν» - Απώτερος σκοπός η κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επικεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουάη: Συνελήφθη ιερέας - Ήταν καταζητούμενος για 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

06:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις εν μέσω έντασης με τις ΗΠΑ

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν υπάρχει εναλλακτική από τη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επικεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

06:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωπα με χιλιάδες παράνομες παγίδες τα χταπόδια στις ελληνικές θάλασσες

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Αναβάθμισε το δελτίο η ΕΜΥ

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

06:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρία Κάλλας: Το πρώτο γλυπτό που γεννήθηκε από τη φωνή της κοσμεί την Όπερα του Ντουμπάι - Ο Νίκος Φλώρος μιλάει στο Newsbomb

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραγδαία η ανάπτυξη του IRIS: Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οι πολίτες που το χρησιμοποιούν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ