Τραυματίστηκε σε roller coaster που φτάνει τα 100χλμ/ώρα: «Tο κεφάλι μου χτυπούσε βίαια στο κάθισμα»

Η υπόθεση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά τον θάνατο 32χρονου άνδρα στην ίδια διαδρομή

Τραυματίστηκε σε roller coaster που φτάνει τα 100χλμ/ώρα: «Tο κεφάλι μου χτυπούσε βίαια στο κάθισμα»
Μήνυση για αμέλεια κατέθεσε γυναίκα εναντίον της Universal Orlando Resort, ισχυριζόμενη ότι τραυματίστηκε σε roller coaster του νέου θεματικού πάρκου της εταιρείας. Η υπόθεση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά τον θάνατο 32χρονου άνδρα από τραύματα που υπέστη στην ίδια διαδρομή.

Η Σάντι Στριτς υπέβαλε τη μήνυση σε δικαστήριο της Φλόριντα, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Κέβιν Ροντρίγκες Ζαβάλα σε ξεχωριστό περιστατικό.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, η Στριτς είχε προσκληθεί στο νέο πάρκο Epic Universe λίγο πριν ανοίξει επίσημα τον Μάιο. Κατά τη διάρκεια της βόλτας στο roller coaster διπλής εκτόξευσης, το οποίο φτάνει ταχύτητες έως και 100 χλμ/ώρα, το κεφάλι της χτυπούσε βίαια στο προσκέφαλο του καθίσματος, με αποτέλεσμα - όπως υποστηρίζει - να υποστεί μόνιμα τραύματα.

Η αγωγή αναφέρει ότι έκτοτε η γυναίκα αντιμετωπίζει αναπηρία, αυξημένα ιατρικά έξοδα, απώλεια της δυνατότητας εργασίας και επιδείνωση προϋπάρχουσας πάθησης. Ο δικηγόρος της, Νίκολας Σπέτσας, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Τύπου για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυμάτων.

Η Στριτς κατηγορεί την εταιρεία ότι δεν παρείχε επαρκή στήριξη για το κεφάλι της κατά τη διάρκεια της διαδρομής και ότι απέτυχε να προειδοποιήσει για την «επικίνδυνη και ανασφαλή κατάσταση» του roller coaster. Η Universal δεν σχολίασε το περιστατικό.

Ο θάνατος του 32χρονου επιβάτη

Στην περίπτωση του Ζαβάλα, ο ιατροδικαστής της περιοχής του Ορλάντο κατέληξε ότι ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλά τραύματα αμβλέος χτυπήματος και ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Η πρόεδρος της Universal Orlando Resort, Κάρεν Έρβιν, ενημέρωσε το προσωπικό μετά τον θάνατο ότι, σύμφωνα με τον εσωτερικό έλεγχο, τα συστήματα του roller coaster λειτούργησαν κανονικά, ο εξοπλισμός ήταν άθικτος και οι εργαζόμενοι ακολούθησαν τις διαδικασίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών της Φλόριντα συμφώνησαν με τα ευρήματα της εταιρείας.

Ωστόσο, οι δικηγόροι της οικογένειας Ζαβάλα αμφισβήτησαν αυτό το πόρισμα. Όπως ανέφεραν, ο 32χρονος είχε εκ γενετής κινητική αναπηρία και χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, όμως η κατάσταση της υγείας του δεν προκάλεσε τον θάνατό του. Η οικογένεια, αν και δεν έχει καταθέσει ακόμη μήνυση, δηλώνει ότι ζητά πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο ABC News.

