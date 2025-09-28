Ελβετία: Δημοψήφισμα για τους... φυσητήρες φύλλων έκανε η Ζυρίχη - Ποια η λαϊκή ετυμηγορία

Φυσητήρες φύλλων και αναρροφητήρες φύλλων θα απαγορευτούν στη Ζυρίχη για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, αφού το 61,7% των ψηφοφόρων ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης αυτού του μέτρου σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας.

Σε μια προσπάθεια μείωσης θορύβου, θα απαγορευτούν πετραλαιοκίνητα μηχανήματα, ενώ θα επιτρέπονται μόνο οι ηλεκτρικές συσκευές.

Για τον περιορισμό της ρύπανσης από σκόνη, θα απαγορευτεί η χρήση αυτών των μηχανημάτων όλο το χρόνο για την απομάκρυνση ρύπων και υπολειμμάτων. Οι φυσητήρες φύλλων θα επιτρέπονται πλέον μόνο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και των αρχών του χειμώνα, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο.

Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για οικοδομικές εργασίες ή καθαρισμό μετά από μεγάλες εκδηλώσεις στην πόλη, που έχει πληθυσμό σχεδόν 450.000 κατοίκων.

Τα πράσινα και τα αριστερά κόμματα υποστήριξαν τους νέους κανονισμούς.

Οι υποστηρικτές των περιορισμών υποστηρίζουν ότι οι φυσητήρες φύλλων δεν είναι μόνο θορυβώδεις, αλλά μεταδίδουν επίσης βακτήρια και λεπτά σωματίδια, που είναι γνωστό ότι έχουν αρνητικές αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπτώσεις.

Ο περιορισμός της χρήσης των μηχανημάτων αυτών σε συγκεκριμένους μήνες θα προστατεύσει επίσης τα ενδιαιτήματα μικρών ζωντανών οργανισμών που χρησιμεύουν ως τροφή για πουλιά, σαύρες και σκαντζόχοιρους, τόνισαν υποστηρικτές.

Οι αντιτιθέμενοι του μέτρου, ωστόσο, δεν κατάφεραν να πείσουν τους ψηφοφόρους με το επιχείρημά τους ότι οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν «μια παράλογη και αντικοινωνική κουλτούρα απαγορεύσεων».

Επίσης, επεσήμαναν ότι υπάρχουν ήδη πρόστιμα για υπερβολικό θόρυβο, καθιστώντας περιττές τις πρόσθετες απαγορεύσεις. Συντηρητικά και φιλελεύθερα κόμματα ήταν μεταξύ εκείνων που αντιτάχθηκαν στους εκτεταμένους περιορισμούς για φυσητήρες φύλλων.

