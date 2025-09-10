Πρόστιμο-ρεκόρ στην Ελβετία για υπερβολική ταχύτητα

Του Γιάννη Σκουφή

Μια συνηθισμένη παράβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή της Ελβετίας εξελίχθηκε σε υπόθεση με διεθνές ενδιαφέρον, όταν έγινε γνωστό ότι ο οδηγός κινδύνευε να πληρώσει πρόστιμο 95.500 ευρώ. Ο λόγος; Η πολιτική της Ελβετίας να προσαρμόζει το ύψος των προστίμων στα εισοδήματα του παραβάτη.

Ο οδηγός εντοπίστηκε από κάμερα ταχύτητας να κινείται με 77 χλμ./ώρα σε ζώνη με όριο τα 50 χλμ./ώρα, μία υπέρβαση που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα προκαλούσε ιδιαίτερη αίσθηση. Όμως σύμφωνα με την εφημερίδα 24 heures, πρόκειται για έναν από τους 300 πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας, με εκτιμώμενη περιουσία αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

Το σύστημα κυρώσεων στην Ελβετία προβλέπει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, το πρόστιμο δεν είναι σταθερό ποσό αλλά υπολογίζεται βάσει του εισοδήματος του οδηγού.

Έτσι, η δικαστική απόφαση προέβλεπε χρηματική ποινή 90.000 φράγκων, δηλαδή περίπου 95.500 ευρώ, με μόνο τα 10.600 ευρώ να καταβάλλονται άμεσα. Το υπόλοιπο ποσό τέθηκε υπό αναστολή για τρία χρόνια, με την προϋπόθεση ότι ο οδηγός δεν θα υποπέσει σε νέα σοβαρή παράβαση.

Αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες, όπως η Φινλανδία, όπου το 2023 ένας οδηγός κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 121.000 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά 32 χλμ./ώρα. Αντιθέτως, στη Γερμανία, το ανώτατο πρόστιμο για παραβίαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή είναι 843 ευρώ, ακόμα και αν ο οδηγός ξεπεράσει το όριο κατά 70 χλμ./ώρα.