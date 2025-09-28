Τραμπ για πυροβολισμούς σε Μίσιγκαν: Στοχευμένη επίθεση κατά Χριστιανών

Την επίθεση στην εκκλησία του Ιησού Χριστού στο Γκραν Μπλαν στο Μίσιγκαν καταδίκασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζοντας το αιματηρό συμβάν μία «στοχευμένη επίθεση σε βάρος των Χριστιανών των ΗΠΑ».

«Ενημερώθηκα για την φρικτή ένοπλη επίθεση (...). Το FBI έφτασε αμέσως στο σημείο, θα ηγηθεί της Ομοσπονδιακής Έρευνας και θα παρέχει πλήρη υποστήριξη στους κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους. Ο ύποπτος είναι νεκρός, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να μάθουμε» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.

«Αυτή φαίνεται να είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» σημείωσε ο ίδιος.

Απηύθυνε έκκληση στους ακολούθους τους να προσευχηθούν «για τα θύματα και τις οικογένειές τους».

«Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να τελειώσει αμέσως» προειδοποίησε.