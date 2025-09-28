Μίσιγκαν: Στις φλόγες εκκλησία μετά από πυροβολισμούς - «Πολλά θύματα», νεκρός ο δραστής

Συναγερμός σήμανε στο Grand Blanc στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ εξαιτίας πυροβολισμών σε εκκλησία των Μορμόνων στην πόλη που βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον δράστη, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν πολλά θύματα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες, ενώ η εκκλησία έχει πάρει φωτιά, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα λίγο πριν τις 11 π.μ. (6 μ.μ. ώρα Ελλάδος) στην εκκλησία της οδού McCandlish.

01 05 Η εκκλησία στην οποία σημειώθηκε η επίθεση. Πηγή: X 02 05 Φωτιά στην εκκλησία Πηγή: Grand Blanc Residents Uncensored 03 05 Μεγάλη η κινητοποίηση των αρχών Πηγή: Grand Blanc Residents Uncensored 04 05 Πηγή: Grand Blanc Residents Uncensored 05 05 Πηγή: Grand Blanc Residents Uncensored

Σύμφωνα με το FOX2 Detroit, υπάρχουν έξι έως οκτώ θύματα, με την κατάστασή τους να παραμένει άγνωστη.

#BREAKING: 6-8 victims after shooting in Grand Blanc, Michigan — Fox 2 Detroit



Mormon Church is still on fire#Breaking pic.twitter.com/NqqrrQlPYA — Jamililer (@JamilKhabir396) September 28, 2025

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών καθώς και έντονοι καπνοί από την πυρκαγιά στην εκκλησία.

BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, χαρακτήρισε τη βία σε χώρο λατρείας «ανατριχιαστική» σε ανάρτησή της στο X, ενώ ανέφερε ότι πράκτορες του FBI βρίσκονται καθ' οδόν προς τον τόπο του συμβάντος.

«Τέτοια βία σε έναν χώρο λατρείας είναι σπαρακτική και ανατριχιαστική. Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τα θύματα αυτής της τρομερής τραγωδίας», έγραψε η υπουργός Δικαιοσύνης στην ανάρτησή της.

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now.



Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025

Ο δράστης φέρεται να χτύπησε μετωπικά με φορτηγάκι πάνω στον τοίχο της εκκλησίας, βγήκε από το όχημα και άρχισε να πυροβολεί, ενώ έπειτα έβαλε πυρκαγιά στο κτίριο.

BREAKING: ?



The Michigan gunman who opened fire at a Mormon Church in Grand Blanc crashed their truck into the church before opening fire and setting it ablaze.



There are multiple victims, and fatalities are feared.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/HX2TuPZ5uI — Open Source Intel (@Osint613) September 28, 2025

