Μίσιγκαν: Στις φλόγες εκκλησία μετά από πυροβολισμούς - «Πολλά θύματα», νεκρός ο δραστής
Στο κτίριο έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά - Οι αστυνομικοί εξουδετέρωσαν τον δράστη
Συναγερμός σήμανε στο Grand Blanc στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ εξαιτίας πυροβολισμών σε εκκλησία των Μορμόνων στην πόλη που βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον δράστη, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν πολλά θύματα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες, ενώ η εκκλησία έχει πάρει φωτιά, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.
Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα λίγο πριν τις 11 π.μ. (6 μ.μ. ώρα Ελλάδος) στην εκκλησία της οδού McCandlish.
Σύμφωνα με το FOX2 Detroit, υπάρχουν έξι έως οκτώ θύματα, με την κατάστασή τους να παραμένει άγνωστη.
Σε βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών καθώς και έντονοι καπνοί από την πυρκαγιά στην εκκλησία.
Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, χαρακτήρισε τη βία σε χώρο λατρείας «ανατριχιαστική» σε ανάρτησή της στο X, ενώ ανέφερε ότι πράκτορες του FBI βρίσκονται καθ' οδόν προς τον τόπο του συμβάντος.
«Τέτοια βία σε έναν χώρο λατρείας είναι σπαρακτική και ανατριχιαστική. Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τα θύματα αυτής της τρομερής τραγωδίας», έγραψε η υπουργός Δικαιοσύνης στην ανάρτησή της.
Ο δράστης φέρεται να χτύπησε μετωπικά με φορτηγάκι πάνω στον τοίχο της εκκλησίας, βγήκε από το όχημα και άρχισε να πυροβολεί, ενώ έπειτα έβαλε πυρκαγιά στο κτίριο.