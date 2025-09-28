Βαλίτσες για Βιρτζίνια φτιάχνουν Αμερικανοί στρατηγοί ανά τον πλανήτη - Ποιοι οι λόγοι της σύσκεψης

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας (και Πολέμου, μετά το πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ) συγκάλεσε την ανώτατη ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε μία «εξαιρετικά ασυνήθιστη» συνάντηση σε στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια

Βαλίτσες για Βιρτζίνια φτιάχνουν Αμερικανοί στρατηγοί ανά τον πλανήτη - Ποιοι οι λόγοι της σύσκεψης

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. 

Τις βαλίτσες τους για το ταξίδι έως τη Βιρτζίνια ετοιμάζουν στρατηγοί και ναύαρχοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από ολόκληρο τον πλανήτη, για την αιφνιδιαστική σύσκεψη που ζήτησε ο υπουργός Άμυνας (και Πολέμου, μετά την πρόσφατη μετονομασία), Πιτ Χέγκσεθ την επόμενη εβδομάδα.

Η ατζέντα της σύσκεψης παραμένει ασαφής, με ορισμένους αξιωματούχους να στηρίζουν ότι το «πολεμικό ήθος» του αμερικανικού στρατού θα βρεθεί στο επίκεντρο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Χέγκσεθ κάλεσε Αμερικανούς στρατηγούς και ναυάρχους από όλο τον κόσμο σε μια συνάντηση στο Quantico της Βιρτζίνια την ερχόμενη Τρίτη, μια σπάνια συγκέντρωση ολόκληρης της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας σε ένα μέρος, με πολλούς να προετοιμάζονται για απολύσεις ή υποβιβασμούς, σύμφωνα με τον Guardian.

quantico-βιρτζίνια

Η στρατιωτική βάση Quantico στη Βιρτζίνια, όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Η νέα στρατηγική - και όνομα - του υπουργείου

Το Πεντάγωνο δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση ή την ατζέντα της. Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στην εφημερίδα New York Times ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της συνάντησης είναι να «ενθουσιάσει τους μαχητές μας» για τη νέα στρατηγική του υπουργείου που πρόσφατα μετονομάστηκε σε υπουργείο Πολέμου.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι η εκδήλωση έχει ως στόχο να «δείξει τη δύναμη του νέου στρατού» κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η συνάντηση έχει ως σκοπό να φέρουμε τα άλογα στον στάβλο και να τα επισκευάσουμε», δήλωσε στο CNN στρατιωτικός αξιωματούχος που είναι εξοικειωμένος με τον σχεδιασμό. «Και οι άντρες με τα αστέρια στους ώμους αποτελούν το καλύτερο ακροατήριο από οπτικής άποψης. Πρόκειται για μια βιτρίνα για τον Χέγκσεθ να τους πει: στηρίξτε την προσπάθεια, αλλιώς η καριέρα σας ενδέχεται να συντομευτεί».

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται τρεις πηγές του, η ομάδα του Χέγκσεθ σχεδιάζει να καταγράψει και να δημοσιοποιήσει αργότερα την ομιλία.

Το Πεντάγωνο ενημέρωσε την Παρασκευή (26/09) τις επιτροπές του Κογκρέσου που εποπτεύουν τις ένοπλες δυνάμεις ότι ο Χέγκσεθ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση για να μοιραστεί με «τους ανώτερους αξιωματικούς τις προθέσεις του για το υπουργείο», συμπεριλαμβανομένων νέων οδηγιών σχετικά με «τα πρότυπα φυσικής κατάστασης των στρατιωτών και διάφορους άλλους τομείς ενδιαφέροντος».

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Washington Post αναφέρουν ότι η ομιλία της Τρίτης θα είναι η πρώτη από τρεις σύντομες διαλέξεις του Χέγκσεθ. Η δεύτερη, σύμφωνα με την Post, θα επικεντρωθεί στην αμυντική βιομηχανία της χώρας, και η τρίτη στην αποτροπή.

πεντάγωνο-υπουργείο-πολέμου

Εργάτες αφαιρούν την επιγραφή από το Πεντάγωνο, μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, στην Ουάσιγκτον, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Ανησυχία για απολύσεις

Η συνάντηση φέρεται να έχει προκαλέσει ανησυχία και άγχος σε ορισμένους στρατιωτικούς αξιωματικούς, ιδίως λόγω των προσπαθειών του Χέγκσεθ να αναδιαμορφώσει το Πεντάγωνο και των πρόσφατων απολύσεων αρκετών ανώτερων αξιωματικών.

Τον Μάιο, διέταξε μείωση κατά 20% του αριθμού των στρατηγών και ναυάρχων σε ολόκληρες τις ένοπλες δυνάμειες και μείωση κατά 10% του αριθμού των ανώτερων αξιωματικών. Και τους τελευταίους μήνες, έχει απολύσει περισσότερους από δώδεκα ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους New York Times.

Ποιοι οι λόγοι για την «εξαιρετικά ασυνήθιστη» συνάντηση

Σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη στο MSNBC, ο υποστράτηγος ε.α. του στρατού Μαρκ Χέρτλινγκ χαρακτήρισε την προγραμματισμένη συνάντηση της Τρίτης ως εξαιρετικά ασυνήθιστη, προσθέτοντας ότι ήταν κάτι που «δεν είχε ξαναδεί ποτέ».

«Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους μπορεί να συγκαλεί αυτή τη συνάντηση», είπε ο Χέρτλινγκ. «Μπορεί να αφορά μια αλλαγή στην στρατηγική εθνικής ασφάλειας ή περικοπές στο σώμα των ανώτερων αξιωματικών, κάτι για το οποίο έχει μιλήσει αρκετές φορές – έχει προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των ανώτερων αξιωματικών στο στρατό. Μπορεί να είναι μια προετοιμασία για ένα πιθανό αδιέξοδο στον προϋπολογισμό την επόμενη εβδομάδα ή μπορεί να είναι ανησυχίες για διαρροές πληροφοριών».

«Ο υπουργός Χέγκσεθ έχει απολύσει 12 ανώτερους αξιωματικούς, οπότε μπορεί να απολύσει και άλλους», πρόσθεσε ο Χέρτλινγκ. «Ή μήπως πρόκειται για θεατρική παράσταση

*Με πληροφορίες από Guardian, Reuters

