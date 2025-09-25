ΗΠΑ: Έκτακτη σύσκεψη εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων σε βάση στη Βιρτζίνια με διαταγή Χέγκσεθ

Το Πεντάγωνο καλεί ανώτατους αξιωματικούς στη Βιρτζίνια χωρίς να δώσει αιτιολογία

ΗΠΑ: Έκτακτη σύσκεψη εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων σε βάση στη Βιρτζίνια με διαταγή Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πητ Χέγκσεθ διέταξε τη σύγκληση εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, με πολύ μικρό χρονικό περιθώριο και χωρίς επίσημη αιτιολόγηση. Η σύσκεψη προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα σε βάση του Σώματος Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια. Η πρόσκληση, που εστάλη σε ανώτατους αξιωματικούς εντός και εκτός ΗΠΑ, έχει προκαλέσει αμηχανία και ανησυχία στα επιτελεία, καθώς ακόμη και κορυφαίοι διοικητές και τα επιτελεία τους δηλώνουν ότι αγνοούν την ατζέντα της συνάντησης.

Η κίνηση έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ έχει απομακρύνει σειρά ανώτερων αξιωματούχων στον τομέα της άμυνας. Η συσσώρευση αλλαγών στην κορυφή της ιεραρχίας, σε συνδυασμό με το αιφνίδιο και άνευ εξηγήσεων κάλεσμα, εντείνει τα ερωτήματα για τις προτεραιότητες και τις εσωτερικές διεργασίες του Πενταγώνου.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν εκατοντάδες ανώτατοι αξιωματικοί - στρατηγοί και ναύαρχοι - από όλους τους κλάδους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν ειδοποιηθεί και επιτελείς που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει ευρεία θεματολογία ή τουλάχιστον ανάγκη συντονισμού σε ανώτατο επίπεδο.

Δεν έχει δοθεί επίσημη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της σύσκεψης ή τους επιδιωκόμενους στόχους. Το μόνο βέβαιο είναι ο κατεπείγων χαρακτήρας και ο τόπος διεξαγωγής, στη βάση των Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια. Η απουσία ατζέντας τροφοδοτεί σενάρια, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο.

Οι συμμετέχοντες αναμένουν περαιτέρω οδηγίες για το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικαστικές λεπτομέρειες της σύσκεψης. Μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η προσοχή παραμένει στραμμένη στις ενδείξεις που θα αποκαλύψουν την κατεύθυνση και τη βαρύτητα των υπό συζήτηση θεμάτων.

