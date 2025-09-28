ΗΠΑ: Ένοπλος προσέγγισε παραθαλάσσιο μπαρ με βάρκα και άνοιξε πυρ - Τρεις νεκροί, οκτώ τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στην Βόρεια Καρολίνα, όπου ένας ένοπλος άνδρας προσέγγισε ένα παραθαλάσσιο μπαρ μέσω βάρκας και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και τουλάχιστον οκτώ άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις Αρχές. Ο δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της πόλης, ChyAnn Ketchum.

Όλα συνέβησαν στο Σάουθπορτ λίγο πριν τις 9:30 μ.μ. (τοπική ώρα), όταν ένα σκάφος πλησίασε το μπαρ και το μοναδικό άτομο που βρισκόταν στο σκάφος άνοιξε πυρ, δήλωσε η Ketchum. Ο δράστης στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, κατευθυνόμενος προς τη γειτονική κοινότητα του Όακ Άιλαντ.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, πλήρωμα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής εντόπισε κάποιον που ταίριαζε με την περιγραφή του υπόπτου να φορτώνει ένα σκάφος σε μια δημόσια ράμπα στο Όακ Άιλαντ και τον συνέλαβε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το άτομο κρατείται από την τοπική αστυνομία του Όακ Άιλαντ και αναμένεται να μεταφερθεί στις Αρχές του Σάουθπορτ για ανάκριση, με τη βοήθεια του Γραφείου Ερευνών της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας.

Το κίνητρο του δράστη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η επίθεση προστίθεται στον αυξανόμενο κατάλογο μπαρ, εστιατορίων, εμπορικών κέντρων, σχολείων και άλλων χώρων στις ΗΠΑ που γενικά θεωρούνται ασφαλείς, αλλά έχουν υποστεί ένοπλη βία.

Σύμφωνα με το Gun Violence Archive, φέτος έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 320 μαζικές ένοπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ.

