Μεξικό: 12 νεκροί σε συγκρούσεις ενόπλων με την αστυνομία και το στρατό

Είναι γνωστό πως δρουν εγκληματικές οργανώσεις στην περιοχή όπου έγινε το περιστατικό

Μεξικό: 12 νεκροί σε συγκρούσεις ενόπλων με την αστυνομία και το στρατό

Στρατιώτες και αστυνομικοί του Μεξικού

AP / Αρχείου
Δώδεκα φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν χθες, Παρασκευή, σε ανταλλαγή πυρών με μέλη της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτεία Νουέβο Λεόν, στο βόρειο Μεξικό. Το περιστατικό σημειώθηκε στον δήμο Ντοκτόρ Κος, όταν ένοπλοι πολίτες επιτέθηκαν σε περίπολο αστυνομικών και στρατιωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολιτειακής γραμματείας Ασφαλείας, κανένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές ανέφεραν ότι «απέκρουσαν την επίθεση» και «κατάφεραν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο».

Κατασχέσεις μετά τη μάχη

Μετά την ανταλλαγή πυρών, οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τουλάχιστον οκτώ τουφέκια, τακτικό εξοπλισμό καθώς και γεμιστήρες και φυσίγγια. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε σε ποια εγκληματική οργάνωση ανήκαν οι ένοπλοι.

Η περιοχή και το ιστορικό βίας

Ο Ντοκτόρ Κος είναι αγροτικός δήμος που βρίσκεται περίπου 140 χιλιόμετρα από τη Μοντερέι, την πρωτεύουσα της Νουέβο Λεόν, μιας από τις πλουσιότερες πολιτείες της χώρας. Παρότι τα βίαια επεισόδια στην περιοχή έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται εκεί εγκληματικές οργανώσεις.

Το πλαίσιο της μεξικανικής βίας

Το Μεξικό συνεχίζει να πλήττεται από το κύμα βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα. Από τον Δεκέμβριο του 2006, όταν η τότε κυβέρνηση κήρυξε τον αμφιλεγόμενο «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών και ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις στο εσωτερικό, έχουν καταγραφεί περίπου 480.000 ανθρωποκτονίες.

