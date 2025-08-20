Φρίκη στο Μεξικό: Έξι κεφάλια βρέθηκαν σε δρόμο

Έξι ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν χθες Τρίτη σε δρόμο που συνδέει τις πολιτείες Τλαξκάλα και Πουέμπλα, στο κεντρικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Το μακάβριο εύρημα, άνευ προηγουμένου στη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, έγινε από αυτοκινητιστές κι επιβεβαιώθηκε από την εισαγγελία στην Τλαξκάλα, όπου βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα.

Ανθρώπινο κρανίο και άλλα λείψανα εντοπίστηκαν εξάλλου στην πόλη Κολίμα (δυτικά), ανέφεραν επίσης χθες πηγές μεξικανικών μέσων ενημέρωσης στην αστυνομία.

Τα κεφάλια που βρέθηκαν στην Τλαξκάλα ανήκαν σε έξι άνδρες, διευκρίνισε η εισαγγελία μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας πως άρχισε να διενεργείται έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, σημείωμα που βρέθηκε επιτόπου αφήνει να εννοηθεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών αντίπαλων συμμοριών επιδιδόμενων στην κλοπή φυσικού αερίου.

Αν και καταγγέλλεται πως δρουν συμμορίες που ειδικεύονται στη διακίνηση ναρκωτικών και καυσίμων στις πολιτείες Πουέμπλα και Τλαξκάλα, η συγκεκριμένη περιοχή του Μεξικού μέχρι τώρα ήταν απαλλαγμένη από το είδος βίας αυτό, που σαρώνει επί προσεχώς είκοσι χρόνια πολιτείες στον βορρά και στις ακτές στον Ειρηνικό.

Την 30ή Ιουνίου, σε δρόμο στη Σιναλόα (βορειοδυτικά), εντοπίζονταν 20 πτώματα, ανάμεσά τους πέντε αποκεφαλισμένα.

Αφότου άρχισε ο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος «πόλεμος» κατά των ναρκωτικών, το 2006, στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί πάνω από 450.000 ανθρωποκτονίες και 100.000 εξαφανίσεις, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

