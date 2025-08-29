Μινεσότα: Ο δράστης «μας μισούσε όλους» - Είχε «εμμονή» στην ιδέα να σκοτώσει παιδιά

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν σκότωσε δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών και τραυμάτισε άλλα 18 άτομα.

Ο ένοπλος που σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλα 18 άτομα σε καθολικό σχολείο και εκκλησία στη Μινεάπολις της Μινεσότα είχε πρόσφατα χωρίσει με τη ρομαντική σχέση του και, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας, όταν ήταν έφηβος είχε γίνει κλήση στο σπίτι του για «ψυχιατρική βοήθεια».

Ο πατέρας του 23χρονου Ρόμπιν Γουέστμαν είπε στους ερευνητές ότι ο δράστης είχε «χωρίσει με τη σύντροφό του» και διέμενε σε σπίτι φίλου του, σύμφωνα με το Fox9.

Η αστυνομία ενημερώθηκε επίσης για έναν έλεγχο κοινωνικής πρόνοιας το 2018 στο σπίτι της μητέρας του Γουέστμαν, με το περιστατικό να αφορά έναν ανήλικο, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας.

Εμμονή στην ιδέα να σκοτώσει παιδιά

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο δράστης που άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών ενώ προσεύχονταν ήταν «εμμονικός με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά».

Ο Ρόμπιν Γουέστμαν δεν φαίνεται να είχε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Μινεάπολις, Μπράιαν Ο'Χάρα.

Τα θύματα της δολοφονίας, η 10χρονη Χάρπερ Μόισκι και ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ. Χ

Ο δράστης «φαίνεται να μας μισούσε όλους», δήλωσε ο αρχηγός την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Πάνω από όλα, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά».

Τα παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ και η δεκάχρονη Χάρπερ Μόισκι.

Οι αρχές έχουν δώσει μέχρι στιγμής λίγες πληροφορίες για το παρελθόν του υπόπτου, αλλά αναφέρουν ότι ο Γουέστμαν είχε φοιτήσει στο σχολείο και ότι η μητέρα του είχε εργαστεί εκεί.

