Μινεσότα: Συγκλονίζουν οι οικογένειες των δύο παιδιών που δολοφονήθηκαν

Συγκλονιστικά μηνύματα από τους γονείς του 8χρονου Φλέτσερ Μέρκελ και της 10χρονης Χάρπερ Μόισκι – Αιτήματα για σεβασμό και δράση κατά της ένοπλης βίας

Οι οικογένειες των δύο παιδιών που δολοφονήθηκαν μέσα στην Καθολική Εκκλησία Annunciation, στη Μινεσότα, μίλησαν δημόσια για πρώτη φορά.

Τα θύματα είναι ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ και η 10χρονη Χάρπερ Μόισκι. Και οι δύο οικογένειες ζήτησαν από τον κόσμο και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους.

Το μήνυμα της οικογένειας Μέρκελ

Ο πατέρας του μικρού Φλέτσερ, Τζέσι Μέρκελ, χαρακτήρισε τον δράστη «δειλό» που στέρησε τη ζωή του παιδιού του.
«Χάσαμε το παιδί μας και δεν θα μπορέσουμε ποτέ ξανά να τον αγκαλιάσουμε, να μιλήσουμε μαζί του, να παίξουμε ή να τον δούμε να μεγαλώνει», είπε συγκινημένος.

Ο Φλέτσερ, σύμφωνα με την οικογένειά του, αγαπούσε το ψάρεμα, τη μαγειρική και κάθε άθλημα στο οποίο μπορούσε να συμμετάσχει. Ο πατέρας του ευχαρίστησε όσους έδρασαν με θάρρος μέσα στην εκκλησία, αποτρέποντας μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.
«Δεν ζητούμε τη συμπόνια σας, αλλά την κατανόησή σας. Θυμηθείτε τον Φλέτσερ για τον άνθρωπο που ήταν και όχι για τον τρόπο που χάθηκε. Δώστε σήμερα στα παιδιά σας μια επιπλέον αγκαλιά και ένα φιλί», κατέληξε.

Το μήνυμα της οικογένειας Μόισκι

Σε κοινή τους δήλωση, ο Μάικλ Μόισκι και η Τζάκι Φλάβιν, γονείς της Χάρπερ, τόνισαν ότι η κόρη τους ήταν «χαρούμενη, γεμάτη φως και αγάπη», που άγγιξε με την καλοσύνη και το χαμόγελό της όλους όσοι τη γνώρισαν.
«Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες, όχι μόνο ως γονείς, αλλά και για τη μικρή αδελφή της, που έχασε το πρότυπό της και βιώνει έναν αδιανόητο πόνο», ανέφεραν.

Η οικογένεια κάλεσε την πολιτεία και τις κοινότητες να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας και της κρίσης ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ, ώστε «να μην υπάρξει άλλη οικογένεια που θα υποστεί τέτοιο πόνο».
«Η μνήμη της Χάρπερ πρέπει να γίνει κίνητρο για αλλαγή», σημείωσαν, ευχαριστώντας για τη στήριξη και τις προσευχές.

Οι τραυματίες και η κατάσταση υγείας

Η επίθεση άφησε πίσω της ακόμη 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 15 μαθητές του σχολείου Annunciation, ηλικίας 6 έως 15 ετών. Τρεις ηλικιωμένοι, όλοι άνω των 80 ετών, πυροβολήθηκαν επίσης.
Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι όλα τα παιδιά αναμένεται να επιβιώσουν, αν και τουλάχιστον επτά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα από τα παιδιά παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του νοσοκομείου Hennepin Healthcare.

Εθνικό πένθος και αντιδράσεις

Η σφαγή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ, διέταξαν να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε ολόκληρη τη χώρα και στην πολιτεία έως το τέλος του μήνα, στη μνήμη των θυμάτων.

Στη μητροπολιτική περιοχή της Μινεάπολης πραγματοποιήθηκαν αγρυπνίες, ενώ πριν από τον αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των Minnesota Twins και των Toronto Blue Jays στον Καναδά τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες στήριξης για τις οικογένειες που επλήγησαν.

