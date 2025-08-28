Μινεσότα: Η μητέρα του 23χρονου εργαζόταν στο σχολείου που άνοιξε πυρ

Η μητέρα του 23χρονου που άνοιξε πυρ, σκότωσε δύο μαθητές και τραυμάτισε ακόμη 17, ανάμεσά τους και μία 12χρονη ομογενή, εργαζόταν στο σχολείο της Μινεσότα.

Η μητέρα του 23χρονου Ρόμπιν Γουέστμαν, Μαίρη Γκρέις Γουέστμαν, εργαζόταν για πέντε χρόνια ως γραμματέας στο σχολείο Annunciation στη Μινεάπολη μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook και ένα blog στην ιστοσελίδα της εκκλησίας.

Η μητέρα του 23χρονου μακελάρη της Μινεσότα Facebook

«Έχει προσφέρει τόσα πολλά, φιλία και συμπόνια σε όλους όσοι συγκεντρώθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στο Annanciation. Θα μας λείψεις! Συγχαρητήρια για τη συνταξιοδότησή σας!», είχε γράψει η Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σε μήνυμά της.

Το μακελειό στη Μινεσότα και τα ανατριχιαστικά μηνύματα του δράστη

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν άλλαξε πρόσφατα το όνομά του (από Ρόμπτερτ) για να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα.

«Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο Γουέστμαν δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Οι αρχές ακόμη δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.

Οι πυροβολισμοί στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές ήταν το 146ο ανάλογο περιστατικό στη χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την K-12 School Shooting Database, τη βάση δεδομένων για τα περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία.

