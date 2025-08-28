Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: Δύο παιδιά νεκρά, 17 τραυματίες

Η Μινεάπολη των ΗΠΑ συγκλονίζεται από την ένοπλη επίθεση σε καθολικό σχολείο, όπου δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, δολοφoνήθηκαν και άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο δράστης, οπλισμένος με τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι, πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας του Annunciation Catholic School, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, την πρώτη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς. Ενώ σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον δύο πόρτες της Εκκλησίας είχαν φραγεί, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν τα θύματα.

Μετά το μακελειό, ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο χώρο στάθμευσης από αυτοπυροβολισμό.

Θύματα και τραυματίες

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών. Δύο παιδιά σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 14 μαθητές και τρεις ηλικιωμένοι ενορίτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων στο σχολείο Annunciation.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί από τους τραυματίες έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι παραμένουν νοσηλευόμενοι. «Οι τραυματισμοί ποικίλουν – από ελαφρές σφαίρες που ξέφυγαν έως πολύ σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά, τα οποία ευτυχώς φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μαρτυρίες και σκηνές πανικού

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για καταιγισμό πυρών που κράτησε αρκετά λεπτά. «Ήταν τουφέκι, όχι πιστόλι, και επαναγέμιζε ξανά και ξανά», είπε ένας άνδρας που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Μαθήτρια που επέζησε περιέγραψε ότι «είδε φίλους της να πυροβολούνται και κρύφτηκε κάτω από τα στασίδια». Γονείς και παιδιά έζησαν σκηνές χάους, με μια νταντά να περιγράφει «κραυγές μητέρων που δεν ήξεραν αν τα παιδιά τους ήταν ζωντανά».

Η ταυτότητα του δράστη

Το FBI ταυτοποίησε τον ένοπλο ως Ρόμπιν Γουέστμαν, 23 ετών, γεννημένο ως Ρόμπερτ Γουέστμαν. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που επιβεβαιώθηκαν από ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, ο Γουέστμαν άλλαξε το όνομά του το 2020, σε ηλικία 17 ετών, με υπογραφή της μητέρας του. Έκτοτε αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα.

Η αστυνομία σημειώνει ότι είχε αγοράσει νόμιμα τα τρία όπλα που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Στο σημείο βρέθηκε καπνογόνο, χωρίς εκρηκτικά.

Σύμφωνα με το KARE 11, η μητέρα του Westman εργαζόταν στο σχολείο, ενώ ο ίδιος άλλαξε το όνομά του σε Robin το 2020, όταν ήταν 17 ετών.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του συνθήματα που ανέγραφαν μεταξύ άλλων «σκοτώστε τον Τραμπ», καθώς και τον ίδιο να αγοράζει σφαίρες από τον διάβολο. Έγραφε στην κυριλλική γλώσσα.

Εμφανίζονται τέσσερις σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες φαίνεται να είναι μια επιστολή ή μήνυμα και απευθύνονται «στην οικογένεια και τους φίλους μου». Αναφέρουν την κατάθλιψη και την πρόθεση να «εκπληρώσει μια τελική πράξη».

Ένας λογαριασμός στο YouTube, που πλέον έχει διαγραφεί και πιστεύεται ότι ανήκε στον Westman, είχε ανεβάσει λίγες ώρες πριν την επίθεση ένα κείμενο που φαίνεται να αποτελεί μανιφέστο, αλλά με την συνδρομή του FBI «κατέβηκε». Άλλα βίντεο στον ίδιο λογαριασμό δείχνουν ένα ημιαυτόματο όπλο και μια καραμπίνα.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης μια σειρά από όπλα, σφαίρες και γεμιστήρες και είναι γυρισμένα σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα υπνοδωμάτιο. Υπάρχει ένα ρατσιστικό και ένα αντισημιτικό μήνυμα, καθώς και ένα μήνυμα που ζητά τη δολοφονία του Προέδρου Τραμπ, είναι γραμμένα στα πυρομαχικά και τα όπλα.

BREAKING - The suspect in the Minneapolis, Minnesota, shooting at a Catholic school and church has been identified as Robin Westman, who posted a manifesto on social media just two hours ago, including a video showing the words “kill Donald Trump” written on a gun. This person is… pic.twitter.com/LzXCxCgr8L — ҡ?ɩ?ɩ®️ (@OfficialKalal) August 27, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης είχε παρκάρει το όχημά του κοντά στο σχολείο και η διερεύνηση του αυτοκινήτου αποτελεί μέρος της έρευνας.

Οι μαθητές του Καθολικού σχολείου είχαν μόλις ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα και παρακολουθούσαν λειτουργία όταν ο δράστης εισέβαλε στην εκκλησία, η οποία συνδέεται με το σχολείο. Το σχολείο διδάσκει παιδιά από νηπιαγωγείο έως όγδοη τάξη.

Tο σημείο όπου έγινε η επίθεση

Τα εκτέλεσε μέσα στην εκκλησία

Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τουλάχιστον τρία όπλα, καραμπίνα, τουφέκι και πιστόλι, γάζωσε με σφαίρες τα παράθυρα του ναού, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’ Χάρα, έκανε λόγο για «προμελετημένη επίθεση εναντίον αθώων παιδιών» και χαρακτήρισε τον δράστη «δειλό» που «πυροβόλησε μέσα σε εκκλησία γεμάτη παιδιά». Ο ένοπλος ηλικίας περίπου 20 ετών, αφού μπλόκαρε τις πόρτες για να παγιδεύσει τα θύματά του, τελικά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

«Η σκληρότητα και η δειλία αυτής της πράξης είναι αδιανόητη», είπε ο Ο’ Χάρα.

Ένας πατέρας με τρεμάμενη φωνή είπε στην Star Tribune: «Ο γιος μου γύρισε και μου είπε, “Δεν νιώθω ασφαλής πια”».

Το προφίλ του Γουέστμαν επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση τις επιθέσεις από δράστες με τρανς ταυτότητα. Αμερικανικά μέσα, όπως το Breitbart, υπενθύμισαν το μακελειό σε χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ το 2023, όπου τρανς γυναίκα σκότωσε έξι άτομα.

«Φρικτή κατάσταση» λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκε αμέσως για την επίθεση και ανάρτησε μήνυμα στο Truth Social:

«Έχω ενημερωθεί πλήρως για την τραγική επίθεση στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Το FBI αντέδρασε γρήγορα και βρίσκεται ήδη στον τόπο του εγκλήματος. Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά αυτή τη φρικτή κατάσταση. Προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Η αναφορά του Τραμπ σε «φρικτή κατάσταση» και η άμεση επισήμανση του ρόλου του FBI δείχνουν την πρόθεσή του να εντάξει το περιστατικό στον ευρύτερο αγώνα κατά της εγχώριας τρομοκρατίας και των εγκλημάτων μίσους, τη στιγμή που οι αρχές εξετάζουν τις πολιτικές αναφορές του μανιφέστου του δράστη, μεταξύ αυτών και το σύνθημα «Σκοτώστε τον Τραμπ».

Παρέμβαση Μελάνια Τραμπ

Σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, αναφέρθηκε στο μακελειό που σημειώθηκε στην Καθολική Εκκλησία Annunciation στη Μινεάπολη, όπου δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν.

The tragic mass killing in Minnesota illuminates the need for pre-emptive intervention in identifying potential school shooters. Early warning signs are often evident, with many individuals exhibiting concerning behaviors and making violent threats online prior to their actions.… — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) August 28, 2025

Η ίδια τόνισε «την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση στον εντοπισμό πιθανών δραστών επιθέσεων σε σχολεία», σημειώνοντας ότι τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια «είναι συχνά εμφανή, με πολλούς να επιδεικνύουν ανησυχητικές συμπεριφορές και να εκτοξεύουν διαδικτυακές απειλές πριν περάσουν στη δράση».

Η Μελάνια Τραμπ ζήτησε να ενισχυθούν οι αξιολογήσεις απειλής «σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, από το σπίτι και τα σχολεία έως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη δράση «μπορεί να σώσει ζωές και να κάνει τις αμερικανικές κοινότητες ασφαλέστερες».

Ο δράστης και η νόμιμη οπλοκατοχή

Ο Ο’Χάρα αποκάλυψε ότι από τον χώρο της επίθεσης κατασχέθηκαν τρία όπλα, τα οποία ο 23χρονος δράστης είχε αγοράσει νόμιμα, έχοντας λάβει πρόσφατα την απαραίτητη άδεια αγοράς. «Δεν γνωρίζουμε ακόμα από ποιο κατάστημα αποκτήθηκαν, αλλά σίγουρα αγοράστηκαν σύμφωνα με τον νόμο», ανέφερε.

Στη Μινεσότα απαιτείται άδεια τόσο για την αγορά όσο και για τη μεταφορά όπλων στον δημόσιο χώρο, χωρίς διάκριση μεταξύ φανερής ή κρυφής μεταφοράς.

Οι έρευνες και το μανιφέστο

Οι αστυνομικές και ομοσπονδιακές αρχές έχουν εκτελέσει τέσσερα εντάλματα έρευνας σε διαφορετικές τοποθεσίες, μεταξύ αυτών η εκκλησία και τρεις κατοικίες που συνδέονται με τον δράστη. Το FBI συνδράμει στην ανάλυση των κατασχεθέντων εγγράφων.

«Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι ένα μίγμα μίσους», είπε ο Ο’Χάρα, διευκρινίζοντας ότι το ακριβές κίνητρο δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί. «Ελπίζουμε ότι με τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων θα μπορέσουμε να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις στην κοινότητα», πρόσθεσε.

