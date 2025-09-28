ΗΠΑ: Η πιο σπάνια κλοπή - Έκλεψαν 12.000 μπουκάλια ουίσκι αξίας ενός εκατ. δολαρίων

Μία αρκετά παράξενη κλοπή σημειώθηκε το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, όταν άγνωστοι έκλεψαν μέσα από αποστατήριο το μισό απόθεμά του σε ουίσκι, και συγκεκριμένα 12.000 φιάλες, αξίας σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων, προϊόν παραγωγής τουλάχιστον μιας 10ετίας.

Τώρα, το γραφείο του σερίφη της κοιλάδας Skagit διεξάγει έρευνα και οι λάτρεις του ουίσκι αναρωτιούνται αν — και πού — θα μπορούσαν να εμφανιστούν τα πολυπόθητα μπουκάλια του πρώτου 10ετούς ουίσκι Garryana του αποστακτηρίου Westland.

Τα μπουκάλια εξαφανίστηκαν στις 31 Ιουλίου, όταν εμφανίστηκε ένα φορτηγό στην αποθήκη του αποστακτηρίου Westland στο Μπέρλινγκτον της Ουάσινγκτον, με τον οδηγό να έχει έγγραφα που φέρεται να του έδιναν το δικαίωμα να παραλάβει ένα φορτίο ουίσκι Westland single malt, Watchpost blended και Garryana με προορισμό το Νιου Τζέρσεϊ.

Αλλά τα μπουκάλια δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους και το «εξελιγμένο, δόλιο σχέδιο μεταφοράς» ανακαλύφθηκε μια εβδομάδα αργότερα, σύμφωνα με τον Τζέισον Μουρ, διευθύνοντα σύμβουλο του αποστακτηρίου με έδρα το Σιάτλ .

Τώρα, αναζητείται η τύχη των 12.000 μπουκαλιών με την εξαγωγή τους από τις ΗΠΑ να είναι δύσκολη, επειδή τα μπουκάλια είναι σπάνια και αναγνωρίσιμα, και η μεταπώλησή τους μπορεί να είναι δύσκολη λόγω του τριβάθμιου συστήματος πώλησης αλκοόλ της χώρας.

Τα αποστακτήρια γενικά πρέπει να πωλούν ποτά σε διανομείς ή χονδρεμπόρους, οι οποίοι στη συνέχεια πωλούν σε λιανοπωλητές και εστιατόρια και μπαρ. Η πώληση αλκοόλ στη δευτερογενή αγορά - όπως όταν τα άτομα αγοράζουν δημοφιλή μπουκάλια και στη συνέχεια τα μεταπωλούν με κέρδος - είναι γενικά παράνομη.

Αυτό δεν ισχύει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όπου οι οίκοι δημοπρασιών και άλλες επιχειρήσεις ειδικεύονται στις πωλήσεις στη δευτερογενή αγορά.