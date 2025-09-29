Μολδαβία: Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα προηγείται με 44% στις βουλευτικές εκλογές

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφαλίζει την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, οι οποίες σημαδεύτηκαν από κατηγορίες για ανάμιξη της Ρωσίας, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση των ψήφων που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ειδικότερα, με καταμετρημένο σχεδόν το 80% των ψήφων, το PAS εξασφαλίζει 44,5% έναντι 27,7% του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ.

Η διατήρηση της πλειοψηφίας του στην βουλή των 101 εδρών θα επιτρέψει στο PAS να συνεχίσει να πιέζει για τον στόχο ένταξης στην ΕΕ έως το 2030 και τελικά να αποσπάσει τη Μολδαβία από την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Αν το PAS δεν καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία, θα αναγκαστεί να επιχειρήσει να σχηματίσει συνασπισμό με μικρότερα κόμματα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για προσπάθειες διατάραξης της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων σε εκλογικά τμήματα και ψεύτικων απειλών για τοποθέτηση βόμβας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε εκλογικά τμήματα στη Μολδαβία και στο εξωτερικό.