Ρωσίδα σεφ θα δηλητηρίαζε στρατιώτες της SVO - Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής της

Σε μία επιχείρηση αστραπή άνδρες της FSB συνέλαβαν μία γυναίκα- σεφ, η οποία σχεδίαζε να δηλητηριάσει Ρώσους στρατιώτες.

Η σύλληψή που έγινε μέσα στην κουζίνα εστιατορίου στη Σεβαστούπολη, την ώρα που ετοίμαζε το δηλητηριασμένο γεύμα για τους μαχητές της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (SVO) καταγράφηκε σε βίντεο από την FSB και δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του TASS.

Εμφανίζονται πράκτορες να μπαίνουν στον χώρο της κουζίνας και να απομακρύνουν τη γυναίκα. Τα πλάνα δείχνουν επίσης τμήματα από τις έρευνες στο σπίτι της σεφ, αλλά και από την κράτησή της, πίσω από τα κάγκελα.

Όπως έγινε γνωστό, η 45χρονη, τον Σεπτέμβριο του 2023, ήρθε σε επαφή με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες και στη συνέχεια συνέλεξε δεδομένα για τον ρωσικό στρατό.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας για τον σχεδιασμό πυραυλικών επιθέσεων.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία βάσει του άρθρου για εσχάτη προδοσία και παραμένει υπό κράτηση

