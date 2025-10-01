Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα δύο 17χρονες Ελληνίδες

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην κοινότητα του Cranford, στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά τον θάνατο δύο μαθητριών, της Μαρίας Νιώτη και της Ισαβέλας Σάλας, ηλικίας 17 ετών, οι οποίες παρασύρθηκαν από μαύρο SUV το απόγευμα της Δευτέρας (29/9), ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Σύμφωνα με το CBS news, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5:30 μ.μ. στην οδό Burnside, έναν ήσυχο, κατοικημένο δρόμο με όριο ταχύτητας τα 25 μίλια την ώρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός του τζιπ με φιμέ τζάμια εγκατέλειψε το σημείο, όμως αργότερα εντοπίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες από την Εισαγγελία της Κομητείας Union.

Μαρία Νιώτη / CBS

Συγγενείς και φίλοι των κοριτσιών δηλώνουν πως οι έφηβες γνώριζαν τον οδηγό και ότι μάλιστα είχε εκδοθεί εντολή περιορισμού σε βάρος του μετά από καταγγελίες για παρενόχληση. «Έκανε καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα. Είναι τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά στενή τους φίλη. Η Εισαγγελία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις καταγγελίες.

Οι δύο μαθήτριες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Η γειτονιά βυθίστηκε στο πένθος, με δεκάδες κατοίκους να αφήνουν λουλούδια και κεριά στο σημείο της τραγωδίας. «Είναι αδιανόητο. Κανένας γονιός δεν πρέπει να θάβει το παιδί του», είπε μια μητέρα πέντε παιδιών που έσπευσε να συμπαρασταθεί στις οικογένειες.

Ισαβέλα Σάλα / CBS

Ο διευθυντής του λυκείου Cranford, δρ. Σκοτ Ρούμπιν, απέστειλε μήνυμα σε μαθητές και γονείς, ανακοινώνοντας ότι ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης θα βρίσκονται διαθέσιμες. «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τους στενούς φίλους των μαθητών. Φροντίστε ο ένας τον άλλον και μοιραστείτε τη δύναμή σας με όσους την έχουν ανάγκη», ανέφερε.

Η Μαρία Νιώτη περιγράφεται από τους συγγενείς της ως κορίτσι γεμάτο αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι.

Έκκληση για πληροφορίες

Οι αρχές καλούν κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν τα συστήματα ασφαλείας και τις κάμερες αυτοκινήτων για οποιοδήποτε οπτικό υλικό που να απεικονίζει το συγκεκριμένο τζιπ πριν ή μετά το δυστύχημα, ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

