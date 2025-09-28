Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στο Γαλαξίδι - Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγη ώρα,στην περιοχή του Γαλαξιδίου, λίγο μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα.
Ο ένας εκ των επιβαινόντων του ζευγαριού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι υπόλοιποι δύο που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
