Καμένα Βούρλα: Στήθηκε μνημείο για τους 7 μαθητές που σκοτώθηκαν στο φριχτό τροχαίο του 2004

Στο Ασπρονέρι του Δήμου Καμένων Βούρλων, στις 27 Σεπτεμβρίου 2004, σημειώθηκε το πολύνεκρο τροχαίο με τραγικό αποτέλεσμα 7 μαθητές νεκρούς, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη χώρα μας.

Στο δρόμο πάνω από την δημοφιλή παραλία ανάμεσα σε Καμένα Βούρλα και Άγιο Κωνσταντίνο, λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα.

Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων μετέφερε συνολικά 37 μαθητές και 4 καθηγητές συνοδούς της Α’ τάξης του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσουν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Τραγικός απολογισμός από την σφοδρή σύγκρουση: 7 μαθητές νεκροί, 3 σοβαρά τραυματίες, 27 ελαφρά τραυματίες….

Νεκροί οι μαθητές Μπουραζέλης Χρήστος, Λίτσιου Αικατερίνη, Καλύβα Στεφανία, Τέλλιος Κωνσταντίνος, Σαράφη Ευγενία, Οικονομούλας Απόστολος και Καματσέλος Ιωάννης.

Το μνημείο που έχει στηθεί για τους 7 μαθητές:

