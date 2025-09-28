Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στον Λαγκαδά - Τέσσερις τραυματίες - Εικόνες
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο από το Κολχικό προς τον Σοχό σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.
Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/09) σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.
Το τροχαίο ατύχημα έγινε κατά τις 13:15 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στον δρόμο από το Κολχικό προς τον Σοχό, λίγο έξω από το Κολχικό, σύμφωνα με το thestival.gr.
Συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν τέσσερα άτομα. Στο σημείο έσπευσαν γιατρός του ΕΚΑΒ και 8 διασώστες για τον απεγκλωβισμό και τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, σύμφωνα με την ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».
*Φωτογραφίες: livelagadas.gr