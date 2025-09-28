Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στον Λαγκαδά - Τέσσερις τραυματίες - Εικόνες

Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/09) σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε κατά τις 13:15 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στον δρόμο από το Κολχικό προς τον Σοχό, λίγο έξω από το Κολχικό, σύμφωνα με το thestival.gr.

Εικόνα από το σημείο του ατυχήματος. Live Lagadas

Συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν τέσσερα άτομα. Στο σημείο έσπευσαν γιατρός του ΕΚΑΒ και 8 διασώστες για τον απεγκλωβισμό και τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, σύμφωνα με την ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης.

Από τη μετωπική σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα. Live Lagadas

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Διασώστες απεγκλώβισαν τους επιβάτες. Live Lagadas

*Φωτογραφίες: livelagadas.gr

