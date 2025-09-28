Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 20 νεαρών

Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης έχει ήδη συλλέξει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 20 νεαρών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη συμπλοκή μεταξύ περίπου 20 νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Τούμπας. Το επεισόδιο φαίνεται να προέκυψε από διαφορές ανάμεσα σε δύο ομάδες νέων, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Η συμπλοκή εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Γρηγόρη Λαμπράκη και Χριστοδούλου Περραιβού, όπου οι νεαροί άρχισαν να πιάνονται στα χέρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φωνές, οι βρισιές και οι απειλές ήταν έντονες, ενώ κάποιοι από τους εμπλεκόμενους χρησιμοποίησαν μπουκάλια ως «όπλα» κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Ένας εργαζόμενος σε τοπικό κατάστημα εστίασης περιέγραψε την κατάσταση που βίωσε: «Ακούσαμε έντονες φωνές και σοβαρές απειλές. Φαινόταν πως οι εμπλεκόμενοι ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες και οι περισσότεροι ήταν νεαροί, πιθανώς ανήλικοι.»

Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης έχει ήδη συλλέξει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο τη ταυτοποίηση και σύλληψη των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στη γειτονιά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πολύμερος για Ντούσκο: «Κλαίμε όλοι από χαρά - Έκανε την κούρσα της ζωής του»

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα - Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

10:12LIFESTYLE

Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

10:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Συγκλονιστικός μετά το χρυσό - «Αφιερωμένο σ’ όλους τους Έλληνες»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή που τον έκανε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για απεργία πείνας Πάνο Ρούτσι: «Η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με δίπλα στους ανθρώπους που πονούν»

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Tην Δευτέρα στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εξετάζουμε σοβαρά την απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά» είπε ο Μητσοτάκης στην Αυστραλή μητέρα 15χρονης που αυτοκτόνησε λόγω bullying

09:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος!

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 20 νεαρών

09:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Terminator» ο Τσικίνιο - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο»

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για «κίνδυνο έκρηξης» στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ» από διαρροή καυσίμων - Πιθανώς να βρίσκεται στη Μεσόγειο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη ανακαίνισε το σπίτι μετά την ταφή της μητέρας της

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:01ΕΛΛΑΔΑ

29 Σεπτεμβρίου 1945: Η τραγωδία του Empire Patrol - Η νύχτα που το πλοίο έγινε κολαστήριο για εκατοντάδες Κύπριους

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis IBIS: Νέα καινοτόμος τεχνολογία μπαταριών

08:53WHAT THE FACT

Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

10:12LIFESTYLE

Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή που τον έκανε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

09:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος!

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο»

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

09:01ΕΛΛΑΔΑ

29 Σεπτεμβρίου 1945: Η τραγωδία του Empire Patrol - Η νύχτα που το πλοίο έγινε κολαστήριο για εκατοντάδες Κύπριους

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για απεργία πείνας Πάνο Ρούτσι: «Η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με δίπλα στους ανθρώπους που πονούν»

10:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Συγκλονιστικός μετά το χρυσό - «Αφιερωμένο σ’ όλους τους Έλληνες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ