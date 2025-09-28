Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 20 νεαρών

Έντονη συμπλοκή μεταξύ περίπου 20 νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Τούμπας. Το επεισόδιο φαίνεται να προέκυψε από διαφορές ανάμεσα σε δύο ομάδες νέων, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Η συμπλοκή εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Γρηγόρη Λαμπράκη και Χριστοδούλου Περραιβού, όπου οι νεαροί άρχισαν να πιάνονται στα χέρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φωνές, οι βρισιές και οι απειλές ήταν έντονες, ενώ κάποιοι από τους εμπλεκόμενους χρησιμοποίησαν μπουκάλια ως «όπλα» κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Ένας εργαζόμενος σε τοπικό κατάστημα εστίασης περιέγραψε την κατάσταση που βίωσε: «Ακούσαμε έντονες φωνές και σοβαρές απειλές. Φαινόταν πως οι εμπλεκόμενοι ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες και οι περισσότεροι ήταν νεαροί, πιθανώς ανήλικοι.»

Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης έχει ήδη συλλέξει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο τη ταυτοποίηση και σύλληψη των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στη γειτονιά.