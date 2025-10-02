Νιου Τζέρσεϊ: Κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία στον stalker που σκότωσε την Μαρία Νιώτη

«Είχε κάνει καταγγελίες αλλά δεν έγινε τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά γνωστή των δύο κοριτσιών

Ένα αυτοσχέδιο μνημείο έχει δημιουργηθεί στον τόπο που ο 17χρονος παρέσυρε τα δύο νεαρά κορίτσια

Κατηγορούμενος για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, είναι ο 17χρονος που παρέσυρε και σκότωσε δύο συνομήλικές του στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, μια εκ των οποίων ήταν η Ελληνο-αμερικανίδα Μαρία Νιώτη.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Burnside Avenue, μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 25 μίλια την ώρα. Τα δύο κορίτσια, η Μαρία Νιώτη και η Ισαμπέλα Σάλας, επέβαιναν σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο όταν παρασύρθηκαν θανάσιμα από ένα μαύρο SUV. Ο οδηγός, που εγκατέλειψε τα θύματά του προσπαθώντας να διαφύγει συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Το σημείο όπου ο 17χρονος παρέσυρε τα δύο ανήλικα κορίτσια

Πλέον, το σημείο έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο μνημείο με λουλούδια, κεριά και μπαλόνια.

Καταγγελίες για παρενόχληση πριν το δυστύχημα

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν η σύγκρουση ήταν ατύχημα ή σκόπιμη ενέργεια. Ωστόσο, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια γνώριζαν τον οδηγό και πως είχε ήδη κατατεθεί περιοριστική εντολή εναντίον του, μετά από καταγγελίες ότι παρενοχλούσε τη μία από τις δύο. «Είχε κάνει καταγγελίες αλλά δεν έγινε τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά η γνωστή των δύο κοριτσιών Τάμι Καρμπαχάλ. «Είναι τραγωδία, απλά τραγωδία».

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Γιούνιον έχει ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν τις κάμερες ασφαλείας αλλά και τις κάμερες στα αυτοκινητά τους για τυχόν υλικό.

Το μνημόσυνο και η συγκίνηση της κοινότητας

Το βράδυ της Τρίτης, φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στη Burnside Avenue για να τιμήσουν τη μνήμη των δύο κοριτσιών. «Πονάει περισσότερο όταν συμβαίνει τόσο κοντά στο σπίτι, σε ανθρώπους που βλέπαμε κάθε μέρα στο σχολείο», είπε η συμμαθήτριά τους, Νικόλ Γιανούτσι. Η Σάλας περιγράφεται ως γεμάτη ζωή, με ξεχωριστό ταλέντο στο τραγούδι. «Ήταν υπέροχη, μια χαρά να την έχεις κοντά σου. Ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια, κάναμε μαζί χορωδία», θυμάται η φίλη της, Λία Ντέιβιτ.

Η Νιώτη χαρακτηρίζεται ως χαρούμενη και ευγενική, με συγγενείς να αναφέρουν ότι ο δίδυμος αδελφός της είναι συντετριμμένος. «Τον αγκάλιασα χθες βράδυ και του είπα ότι δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κάνουν τον πόνο του πιο ελαφρύ», είπε συγκινημένη η Μέρι Κάμπελ.

«Ένα λουλούδι που κόπηκε πρόωρα

Ο μητροπολίτης του Νιου Τζέρσεϊ Απόστολος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τελώντας τρισάγιο για τη μνήμη της 17χρονης Μαρίας Νιώτη. «Η Μαρία ήταν μόλις 17 ετών, ένα λουλούδι της ομογένειας που κόπηκε πρόωρα και άδικα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι χρέος όλων να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας. Όπως σημείωσε, ήρθε σε επικοινωνία με τον θείο της νεαρής, τον οποίο γνωρίζει προσωπικά, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια και τη διάθεσή του να σταθεί δίπλα στην οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη θλίψη που επεσκίασε το σπίτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Μαρία ήταν μόλις 17 ετών, ένα λουλούδι της Ομογένειας μας, που κόπηκε πρόωρα και άδικα», τόνισε ο Μητροπολίτης, προσθέτοντας ότι «είναι χρέος όλων μας να συμπαρασταθούμε στην οικογένεια, που βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία».

Ο κ. Απόστολος κατέληξε σημειώνοντας ότι θα επισκεφθεί την οικογένεια για να μεταφέρει προσωπικά τα συλλυπητήριά του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «η προσευχή και η αλληλεγγύη της Ομογένειας θα απαλύνουν, όσο είναι δυνατόν, τον πόνο των ανθρώπων αυτών», κατέληξε ο κ. Απόστολος.

Η είδηση του θανάτου των δυο νεαρών κοριτσιών προκάλεσε συγκίνηση στους οικείους και τους φίλους των γονέων τους, με ομάδα εξ αυτών να συστήνουν ηλεκτρονική εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων της κηδείας τους στην πλατφόρμα GoFundMe.

