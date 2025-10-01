Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

Θρήνος επικρατεί στην ελληνική κοινότητα των ΗΠΑ μετά τον τραγικό θάνατο της 17χρονης Μαρίας Νιώτη και της φίλης της Ισαμπέλα Σάλας σε τροχαίο δυστύχημα στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ. Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν τα δύο κορίτσια παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο που οδηγούσε συμμαθητής τους. Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, αλλά συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5:26 το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Μπερνσάιντ. Οι δύο μαθήτριες κινούνταν με ηλεκτρικά ποδήλατα, είτε πηγαίνοντας είτε επιστρέφοντας από σχολική εκδήλωση. Μεταφέρθηκαν τραυματισμένες σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Καταγγελίες για παρενόχληση και συγκάλυψη

Η οικογένεια της Μαρίας Νιώτη είχε καταγγείλει τους τελευταίους τρεις μήνες τον δράστη για παρενόχληση σε βάρος της κόρης τους, τόσο στο σχολείο όσο και στην αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση. Όπως αναφέρει ο «Εθνικός Κήρυκας», ο 17χρονος οδηγός φέρεται να είναι γιος αστυνομικού και ανιψιός υψηλόβαθμου αξιωματικού, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για πιθανή συγκάλυψη.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού. «Νόμιζα ότι ήταν πυροβολισμοί, έβλεπα κόσμο να τρέχει», δήλωσε γειτόνισσα, ενώ άλλοι κάτοικοι τόνισαν πως η ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή είναι συχνά επικίνδυνη.

«Ένα λουλούδι που κόπηκε πρόωρα»

Ο μητροπολίτης του Νιου Τζέρσεϊ Απόστολος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τελώντας τρισάγιο για τη μνήμη της 17χρονης. «Η Μαρία ήταν μόλις 17 ετών, ένα λουλούδι της ομογένειας που κόπηκε πρόωρα και άδικα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι χρέος όλων να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας. Όπως σημείωσε, ήρθε σε επικοινωνία με τον θείο της νεαρής, τον οποίο γνωρίζει προσωπικά, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια και τη διάθεσή του να σταθεί δίπλα στην οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη θλίψη που επεσκίασε το σπίτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Απόστολος κατέληξε σημειώνοντας ότι θα επισκεφθεί την οικογένεια για να μεταφέρει προσωπικά τα συλλυπητήριά του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «η προσευχή και η αλληλεγγύη της Ομογένειας θα απαλύνουν, όσο είναι δυνατόν, τον πόνο των ανθρώπων αυτών», κατέληξε ο κ. Απόστολος.

Η είδηση του θανάτου των δυο νεαρών κοριτσιών προκάλεσε συγκίνηση στους οικείους και τους φίλους των γονέων τους, με ομάδα εξ αυτών να συστήνουν ηλεκτρονική εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων της κηδείας τους στην πλατφόρμα GoFundMe.

